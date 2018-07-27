IAAF ужесточяет антидопинговые правила

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ужесточила свои антилопинговые правила. Согласно им, местные федерации из "стран с высокой степени допингового риска" должны гарантировать, что их спортсмены за десять месяцев до чемпионата мира или Олимпийских игр были не менее трех раз проверены во внесоревновательный период. Если спортcмены не пройдут эти проверки, к крупным стартам они допускаться не будут, сообщает в субботу, 28 июля, спортивное информагентство SID.

Начиная с 2019 года национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. Для спортсменов из категории "А" будут введены обязательные проверки во время тренировок. Из-за высокого допингового риска в него попадут Кения, Эфиопия, Беларусь и Украина. В категорию B попали остальные страны, которые широко представлены на международных соревнованиях. В категорию C отнесут федерации, представленные на международных стартах лишь несколькими спортсменами. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации, которая накануне единогласно была оставлена в силе советом IAAF.

В будущем национальные федерации должны будут также обеспечивать осмотр тренерского штаба и держать наготове записи о медицинских процедурах своих спортсменов. Будут разрешены и прямые расследования в отношении отдельных чиновников или спортсменов, относящихся к какой-либо из федераций. "Слишком долго строгие антидопинговые требования касались только спортсменов", - заявил председатель независимого органа IAAF по соблюдению антидопинговых правил Дэвид Хауман.

IAAF также приняла новое правило, которое касается смены страны выступления. Спортсмены, которые пожелают сменить страну, за которую они выступают, не смогут принимать участие в соревнованиях на международном уровне не менее трех лет. Помимо этого, специальный орган IAAF будет заранее проверять надежность каждой подобной заявки. В феврале 2017 года IAAF после протестов ряда спортсменов и функционеров ограничила смену спортивного гражданства.

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