 IAAF разрешила 21 легкоатлету из России выступать под нейтральным флагом | Новости из Германии о России | DW | 21.02.2019

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Россия

IAAF разрешила 21 легкоатлету из России выступать под нейтральным флагом

14 россиян получили право участвовать в чемпионате Европы в помещении и еще семь - в Кубке Европы по метаниям. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF пока не восстановлено.

Логотип IAAF

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила 21 российскому спортсмену участвовать в 2019 году в соревнованиях под нейтральным флагом. Как сообщает пресс-служба IAAF в четверг, 21 февраля, комиссия по допинг-контролю одобрила заявки прыгуньи в длину Елены Соколовой, бегуна Никиты Андриянова, двукратного призера чемпионатов Европы Ирины Гуменюк (тройной прыжок) и других атлетов.

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14 спортсменов смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдет с 1 по 3 марта в шотландском Глазго. Еще семь атлетов получили право выступить на Кубке Европы по метаниям, который состоится 9-10 марта в словацком Шаморине. 

В то же время IAAF напомнила, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не восстановлено. Дисквалификация ВФЛА была продлена в декабре 2018 года. Для восстановления членства организация должна, в частности, оплатить расходы, понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), а также передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) все допинг-пробы московской лаборатории.

Дисквалификация ВФЛА

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. В июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Так, начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации. В сентябре 2018 года ВФЛА обратилась в CAS с просьбой восстановить ее в правах.

22 января IAAF одобрила заявки 42 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в 2019 году. 

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

IAAF сообщает, что 21 атлет из России сможет выступить под нейтральным флагом

Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики продлена  

42 легкоатлета из России смогут выступать под нейтральным флагом  

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