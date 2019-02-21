IAAF разрешила 21 легкоатлету из России выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила 21 российскому спортсмену участвовать в 2019 году в соревнованиях под нейтральным флагом. Как сообщает пресс-служба IAAF в четверг, 21 февраля, комиссия по допинг-контролю одобрила заявки прыгуньи в длину Елены Соколовой, бегуна Никиты Андриянова, двукратного призера чемпионатов Европы Ирины Гуменюк (тройной прыжок) и других атлетов.

14 спортсменов смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдет с 1 по 3 марта в шотландском Глазго. Еще семь атлетов получили право выступить на Кубке Европы по метаниям, который состоится 9-10 марта в словацком Шаморине.

В то же время IAAF напомнила, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не восстановлено. Дисквалификация ВФЛА была продлена в декабре 2018 года. Для восстановления членства организация должна, в частности, оплатить расходы, понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), а также передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) все допинг-пробы московской лаборатории.

Дисквалификация ВФЛА

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. В июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Так, начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации. В сентябре 2018 года ВФЛА обратилась в CAS с просьбой восстановить ее в правах.

22 января IAAF одобрила заявки 42 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в 2019 году.

Смотрите также:

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? "Грязная" победа в Сочи? 15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Механизм обмана Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Имена "героев": лыжник, … Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? …скелетонист, …. Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? …и два ветерана-бобслеиста В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Хоккеистки - без медалей, но под допингом? Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? И снова лыжники Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Уже очередной допинг-скандал Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом. Автор: Илья Коваль

