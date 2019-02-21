 IAAF продлила дисквалификацию российской федерации легкой атлетики | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2019

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Россия

IAAF продлила дисквалификацию российской федерации легкой атлетики

Участники совета IAAF в Дохе отказались восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.

Экс-чемпионка мира по прыжкам в высоту Светлана Школина

Экс-чемпионка мира по прыжкам в высоту Светлана Школина

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и отменять дисквалификацию российских легкоатлетов. Такое решение принято на совете организации в Дохе в понедельник, 11 марта.

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен напомнил о двух ключевых требованиях для восстановления статуса ВФЛА. Помимо выплаты остающегося долга IAAF ждет данных и про от Московской антидопинговой лаборатории, указал он. По словам представителя организации, эти данные в настоящее время обрабатываются Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и будут предоставлены IAAF в приоритетном порядке.

Встреча в конце марта

Одновременно Андерсен сообщил о намерении провести личную встречу с руководством ВФЛА для получения разъяснений. Кроме того, российской организации направлена письменная просьба о разъяснении ситуации. В числе прочих вопросов IAAF хочет прояснить информацию о том, что в России приступили к работе тренеры, связанные с предполагаемой системой допинга. В зависимости от результатов встречи будут приниматься дальнейшие решения, при этом когда все критерии будут выполнены, рабочая группа порекомендует восстановить ВФЛА в своих правах, заверил Андерсен.

В свою очередь глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что встреча с рабочей группой IAAF пройдет в конце марта. Он пообещал провести "серьезный анализ обоснованности обвинений" в адрес федерации. "Уверен, найдем решение, которое будет способствовать урегулированию ситуации во благо скорейшего восстановления ВФЛА", - отметил он. 

Дисквалификация ВФЛА продлялась девять раз

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор дисквалификация была продлена девять раз, в последний раз - в декабре 2018 года. Для восстановления членства организация должна, в частности, оплатить расходы, понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), а также передать WADA все допинг-пробы московской лаборатории.

Контекст

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Успешная апелляция лыжника Александра Легкова подвела предварительную черту под вопросом индивидуальной вины российских спортсменов за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. (25.01.2019)

В июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Так, начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации.

22 января IAAF одобрила заявки 42 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в 2019 году. 21 февраля IAAF разрешила еще 21 российскому спортсмену участвовать в состязаниях в текущем году под нейтральным флагом.

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