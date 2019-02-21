 IAAF продлила дисквалификацию ВФЛА | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2019

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Россия

IAAF продлила дисквалификацию ВФЛА

Участники совета IAAF в Дохе отказались восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.

Экс-чемпионка мира по прыжкам в высоту Светлана Школина

Экс-чемпионка мира по прыжкам в высоту Светлана Школина

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и отменять дисквалификацию российских легкоатлетов. Такое решение принято на совете организации в Дохе в понедельник, 11 марта.

Дисквалификация ВФЛА продлялась девять раз

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор дисквалификация была продлена девять раз, в последний раз - в декабре 2018 года. Для восстановления членства организация должна, в частности, оплатить расходы, понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), а также передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) все допинг-пробы московской лаборатории.

Контекст

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В июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Так, начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации.

22 января IAAF одобрила заявки 42 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в 2019 году. 21 февраля IAAF разрешила еще 21 российскому спортсмену участвовать в состязаниях в текущем году под нейтральным флагом.

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