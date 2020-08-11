Скачайте Psiphon - интернет снова заработает

В последнее время стали часто сравнивать ограничения и репрессивные действия российских властей в отношении инакомыслящих с тем, как режим в Беларуси с августа 2020 года пытается погасить волну недовольства, поднявшуюся после выборов президента страны. Но в том, что касается цензуры и ограничений интернета, белорусские власти ушли намного дальше российских, регулярно отключая мобильный интернет во время массовых акций протеста и активно используя практически все известные на сегодня инструменты блокировки интернета. Жители Беларуси доказали однако, что не готовы мириться с блокировками.

Одним из сервисов, которым белорусы стали активно пользоваться после начала массовых протестов, является программный клиент Psiphon (произносится "сайфон"). Даже сегодня, когда уличные акции протеста стихли и нет сообщений о масштабной цензуре интернета в стране, сервисом для обхода блокировок в Беларуси пользуются сотни тысяч человек. Месячная суммарная аудитория в декабре 2020 и январе 20201 года достигла почти полумиллиона человек, как сообщили DW в Psiphon Inc. - канадской компании-разработчике приложения.

Свободный доступ к статьям и видео через приложение DW

DW, которая видит свою миссию в отстаивании свободы слова и свободного доступа к информации, с 2012 года сотрудничает с сервисом Psiphon для того, чтобы обеспечить доступ своих читателей к заблокированному контенту как самой DW, так и других платформ. В частности, DW предлагает пользователям различные опции, чтобы они могли воспользоваться технологиями Psiphon и получить доступ к информации, подвергшейся цензуре. С 2020 года софт Psiphon интегрирован в приложение DW, разработанное для пользователей операционных систем iOS и Android. Таким образом, пользователи в странах с цензурой могут благодаря приложению получить полный доступ к статьям, видео и другим материалам, публикуемым DW. Для этого необходимо выбрать в меню приложения пункт "прокси" и выбрать опцию "Подключиться к прокси-серверу" (см. скриншот).

Настройки в меню приложения DW

Прокси использует различные технологии, которые могут оказать влияние на скорость загрузки. Также помните, что в некоторых странах использование прокси может быть полностью или частично объявлено вне закона. Приложение DW можно скачать в Apple Store (iOS) или Google Play (Android). Загрузить приложение DW можно и по этой прямой ссылке.

Psiphon для обхода блокировок

Помимо прямого доступа к сайту DW, нередко цензуре подвергаются социальные сети, такие как Twitter, Facebook и другие. DW сотрудничает с Psiphon с целью дать пользователям такой сервис, который обеспечит доступ к контенту других заблокированных сайтов и платформ. Если у вас есть проблемы с доступом к сайтам, которые вы хотели бы посетить, то вы можете воспользоваться приложением Psiphon.

Используйте QR-Code или пустой email

Для этого достаточно отправить email без какого-либо содержания на электронный адрес dw-w@psiphon3.com - линк для скачивания программного клиента придет к вам автоматически. Если вы будете использовать Psiphon, загруженный через DW, то сначала приложение будет перенаправлять вас на сайт DW. Далее вы можете продолжить пользоваться интернетом по своему усмотрению.

Важно помнить, что Psiphon не поможет повышению вашей конфиденциальности в интернете, и это приложение не следует рассматривать или использовать в качестве инструмента онлайн-безопасности, но в отличие от других VPN-сервисов, он помогает одновременно большому количеству пользователей преодолевать цензурные ограничения. Так, в пиковые дни протеста в Беларуси больше миллиона пользователей подключались к интернету с помощью Psiphon.

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