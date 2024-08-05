Hugo Boss ушел из России

Немецкий модный дом Hugo Boss завершил продажу своего российского бизнеса. "Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО "Стокманн" - компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране", - говорится в сообщении немецкой компании в понедельник, 5 августа.

Сумма сделки не разглашается. Российские власти требуют от западных компаний скидку в размере не менее 50% в случае продаже их бизнеса в РФ, указывает агентство Reuters. По его данным, сделка была закрыта 2 августа. Согласно информации из ЕГРЮЛ, компания "Стокманн" владеет 100% в ООО "Хьюго Босс Рус" стоимостью 40 миллионов рублей.

Условием сделки было сохранение всех рабочих мест

В конце апреля Hugo Boss согласовала с правительством РФ продажу своего российского бизнеса. Одним из условий продажи стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Hugo Boss закрыла свои магазины в России, а также приостановила онлайн-торговлю на российском рынке и прекратила рекламу.

Как отмечает Reuters, ряд организаций гражданского общества, таких как B4Ukraine, критиковали немецкую компанию за продолжение поставок некоторых товаров в Россию и оказывали давление на нее с целью заставить уйти из страны. "В плане нашего оптового бизнеса мы выполняли договорные обязательства перед нашими партнерами, - заявил представитель Hugo Boss в апреле. - В этом контексте компания соблюдала действующие санкции ЕС в любое время".