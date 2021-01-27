Колокол, муэдзин и театр. Худрук выходит на крышу с рупором (фото)

Шведт • Каждое утро в десять часов над небольшим бранденбургским городом Шведтом в эти пандемические недели разносится усиленный рупором голос художественного руководителя здешнего Уккермаркского драматического театра. Андре Никке (André Nicke) решил сейчас, во время продолжающегося в Германии локдауна, напоминать таким способом всем о том, что театр существует, а также каждый день обращать внимание людей на тяжелое положение, в которых оказались временно закрытые храмы культуры.

Зачем худрук театра поднимается на крышу

Уже несколько недель Андре Никке по утрам поднимается на крышу театра и читает горожанам стихи разных поэтов. Как он объяснил информационному агентству dpa, в христианских церквях на башнях есть колокола, в мечетях с минаретов звучат голоса муэдзинов. А каким способом театры могут напомнить своим, так сказать, прихожанам о себе, не дать забыть о вере в силу искусства?

Перед театром по утрам уже собираются постоянные зрители. Тем временем под крышей продолжаются репетиции, ведь локдаун когда-то закончится.

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