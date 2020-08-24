 Жены, содержанки, проститутки: художники и их натурщицы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.08.2020

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Культура и стиль жизни

Жены, содержанки, проститутки: художники и их натурщицы (фотогалерея)

Рубенс оставил очень много портретов своей жены. Но это - скорее исключение. Гораздо чаще знаменитые художники писали портреты своих любовниц, содержанок, проституток.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Прощальный дворец

    Предполагается, что "Дама с горностаем" была написана Леонардо да Винчи в 1489-1490 годах. Изображенной на ней Чечилии Галлерани тогда едва исполнилось 17 лет. Она была любовницей миланского герцога Лодовико Сфорцы, который и заказал художнику ее портрет. Потом герцог расстался с Чечилией, которая родила ему сына. На прощанье он подарил ей дворец, заново обставив и украсив его.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Золотой дождь на куртизанку

    Сюжет известен: Зевс, пленившийся красотой Данаи, которую отец держал взаперти, проник к ней в виде золотого дождя. Позже она родила ему сына. Тициан написал не одну "Данаю". Эта (1545-46 гг.) примечательна легкомысленностью сюжета. Дело в том, что на картине, написанной по заказу кардинала Фарнезе, Тициан изобразил его любовницу-куртизанку, на которую и падает золотой дождь.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Старуха вместо Купидона

    Сравните с другой "Данаей" Тициана, написанной в 1553 году. Модель - та же, но вместо бога любви Купидона - старуха-служанка. Которая, кстати говоря, жадно собирает золото в передник.

  • Герои шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Любимая булочница

    "La Fornarina" - "Булочница" (fornaio по-итальянски - "булочник", "пекарь"). Так назвал эту картину Рафаэль. На ней - полулегендарная возлюбленная художника, дочь пекаря Маргерита Лути. Когда Рафаэля не стало, она ушла в монастырь. Возможно, именно с нее писал художник и свою знаменитую "Сикстинскую мадонну".

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Грязные пятки паломников

    "Мадонну ди Лорето" (1604-06 гг.) чаще называют "Мадонной паломников". На картине изображены крестьяне-паломники, которым явилась Мария с младенцем Иисусом. Картина Караваджо спровоцировала скандал: натурщицей была римская проститутка, а Иисус - это ее незаконный двухлетний сын (не случайно он такой большой). Но больше всего возмутили критиков... грязные пятки паломников.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Целомудренный Веласкес

    "Венера перед зеркалом": этот классический сюжет для испанца Веласкеса уникален. Инквизиция запрещала изображать обнаженное женское тело, и Веласкес написал картину во время поездки в Италию в 1647-1651 годах. Моделью была его итальянская подруга. Художник целомудренно изобразил ее спиной к нам, а в зеркале, которое держит Амур, должно было бы отражаться совсем не лицо Венеры.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Золотая Адель

    Адель Блох-Бауэр, дочь венского банкира и супруга сахарного фабриканта, который был намного старше ее, считалась роковой женщиной. Очаровала она и художника Густава Климта, который (благодаря финансовой поддержке Адели и ее мужа!) смог выработать свой неповторимый стиль."Золотая Адель" 1907 года - один из многочисленных ее портретов кисти Климта.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Идеал красоты

    "Дневные грёзы": так назвал этот портрет 1880 года английский художник Данте Габриэль Россетти. Изображенная на нем Джейн Моррис, тайная подруга Россетти, - его идеал красоты. Она выросла в бедной семье, была малообразованной, но позже стала брать частные уроки, выучила несколько языков и вошла в высшее общество. Вероятно, именно Джейн стала прообразом героини пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион".

    Автор: Ефим Шуман


  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Прощальный дворец

    Предполагается, что "Дама с горностаем" была написана Леонардо да Винчи в 1489-1490 годах. Изображенной на ней Чечилии Галлерани тогда едва исполнилось 17 лет. Она была любовницей миланского герцога Лодовико Сфорцы, который и заказал художнику ее портрет. Потом герцог расстался с Чечилией, которая родила ему сына. На прощанье он подарил ей дворец, заново обставив и украсив его.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Золотой дождь на куртизанку

    Сюжет известен: Зевс, пленившийся красотой Данаи, которую отец держал взаперти, проник к ней в виде золотого дождя. Позже она родила ему сына. Тициан написал не одну "Данаю". Эта (1545-46 гг.) примечательна легкомысленностью сюжета. Дело в том, что на картине, написанной по заказу кардинала Фарнезе, Тициан изобразил его любовницу-куртизанку, на которую и падает золотой дождь.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Старуха вместо Купидона

    Сравните с другой "Данаей" Тициана, написанной в 1553 году. Модель - та же, но вместо бога любви Купидона - старуха-служанка. Которая, кстати говоря, жадно собирает золото в передник.

  • Герои шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Любимая булочница

    "La Fornarina" - "Булочница" (fornaio по-итальянски - "булочник", "пекарь"). Так назвал эту картину Рафаэль. На ней - полулегендарная возлюбленная художника, дочь пекаря Маргерита Лути. Когда Рафаэля не стало, она ушла в монастырь. Возможно, именно с нее писал художник и свою знаменитую "Сикстинскую мадонну".

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Грязные пятки паломников

    "Мадонну ди Лорето" (1604-06 гг.) чаще называют "Мадонной паломников". На картине изображены крестьяне-паломники, которым явилась Мария с младенцем Иисусом. Картина Караваджо спровоцировала скандал: натурщицей была римская проститутка, а Иисус - это ее незаконный двухлетний сын (не случайно он такой большой). Но больше всего возмутили критиков... грязные пятки паломников.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Целомудренный Веласкес

    "Венера перед зеркалом": этот классический сюжет для испанца Веласкеса уникален. Инквизиция запрещала изображать обнаженное женское тело, и Веласкес написал картину во время поездки в Италию в 1647-1651 годах. Моделью была его итальянская подруга. Художник целомудренно изобразил ее спиной к нам, а в зеркале, которое держит Амур, должно было бы отражаться совсем не лицо Венеры.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Золотая Адель

    Адель Блох-Бауэр, дочь венского банкира и супруга сахарного фабриканта, который был намного старше ее, считалась роковой женщиной. Очаровала она и художника Густава Климта, который (благодаря финансовой поддержке Адели и ее мужа!) смог выработать свой неповторимый стиль."Золотая Адель" 1907 года - один из многочисленных ее портретов кисти Климта.

  • Героини шедевров

    Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

    Идеал красоты

    "Дневные грёзы": так назвал этот портрет 1880 года английский художник Данте Габриэль Россетти. Изображенная на нем Джейн Моррис, тайная подруга Россетти, - его идеал красоты. Она выросла в бедной семье, была малообразованной, но позже стала брать частные уроки, выучила несколько языков и вошла в высшее общество. Вероятно, именно Джейн стала прообразом героини пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион".

    Автор: Ефим Шуман


  

Контекст

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Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники 24.08.2020

Жены, любовницы, куртизанки, - с кого только ни писали знаменитые художники свои шедевры. "Лица и их истории" называется только что вышедшая в Германии книга. Портреты из нее составили нашу галерею.

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