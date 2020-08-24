Жены, содержанки, проститутки: художники и их натурщицы (фотогалерея)

Героини шедевров: чьи портреты писали знаменитые художники

Прощальный дворец

Предполагается, что "Дама с горностаем" была написана Леонардо да Винчи в 1489-1490 годах. Изображенной на ней Чечилии Галлерани тогда едва исполнилось 17 лет. Она была любовницей миланского герцога Лодовико Сфорцы, который и заказал художнику ее портрет. Потом герцог расстался с Чечилией, которая родила ему сына. На прощанье он подарил ей дворец, заново обставив и украсив его.