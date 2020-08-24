Жены, содержанки, проститутки: художники и их натурщицы (фотогалерея)

Рубенс оставил очень много портретов своей жены. Но это - скорее исключение. Гораздо чаще знаменитые художники писали портреты своих любовниц, содержанок, проституток.
100 лет назад скончался Густав Климт - выдающийся художник и дамский угодник. Его картина "Поцелуй" - одно из самых тиражируемых произведений искусства.
500-летнему юбилею творения, которое называют символом красоты и добра, посвящена беспрецедентная выставка в Дрездене. Ее успех с самого начала превзошел все ожидания.
Из-за "Дамы с горностаем" Леонардо да Винчи соперничали генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк и рейхсмаршал Герман Геринг. Сегодня картина выставляется в Берлине на экспозиции "Лица Ренессанса".
540 лет назад, 15 июня 1479 года, родилась, наверное, самая знаменитая женщина на свете - Лиза дель Джокондо, Мона Лиза великого Леонардо да Винчи.
Словно вихрь, ворвался в мир искусства Тинторетто. Долгое время считалось, что этот великий представитель Ренессанса творил в одиночку. Немецкие ученые выяснили, что это не так.