Художник Федерико Феллини

Такие фильмы, как "Сладкая жизнь", "Дорога" и "Амаркорд" гарантировали Федерико Феллини (1920-1993) бессмертие. И сегодня работы режиссера, несколько раз награжденного премией "Оскар", не оставляют зрителей равнодушными, поражая необычайной энергетикой, силой воображения и излучаемой ими любовью к жизни. При этом далеко не все поклонники искусства Феллини знают, что он также писал книги и сценарии для других режиссеров и был талантливым художником.

Между тем рисунки Феллини были для режиссера важным подспорьем на пути от идеи к готовому фильму. Будь то наброски или богатые деталями иллюстрации к сценариям - рисунки помогали Феллини выразить свои фантазии и, в конечном счете, воплотить свои представления о героях картин, костюмах и сценических декорациях.

Портретист Феллини

Еще в юности Федерико Феллини открыл маленькую портретную мастерскую для отдыхающих на пляже в Римини. Когда ему было почти 40 лет, он начал публиковать юмористические рисунки и короткие рассказы в газетах и журналах. Когда Вторая мировая война близилась к концу, Рим был занят американскими войсками, Феллини открыл вместе с друзьями студию, в которой солдаты США слушали музыку, а он рисовал их портреты.

Рисунок Феллини: "Рыночные торговки на велосипедах"

Этот опыт обращения с карандашом и бумагой позже пригодился Феллини и в режиссерской работе - для визуализации своих идей. "Сценарий является воплощением вербальной фазы работы над фильмом. В то же время на стадии подготовки (к началу работы над фильмом. - Ред.) я нередко создаю наброски и фигуры, чтобы зафиксировать свое представление об определенном герое, роли, костюме или настроении", - поделился Феллини в одном из интервью в 1973 году.

Рисунки и кадры из фильмов Феллини

Сегодня, спустя много лет, художественные работы Феллини снова представлены широкой публике. Объекты, выставленные в музее Фолькванг (Folkwang Museum) в Эссене, отражают творчество Феллини в период с начала 1950-х и вплоть до начала 1980-х годов. При этом внимание авторов выставки под названием "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" сконцентрировано на иллюстрациях к фильмам "Амаркорд", "Казанова Федерико Феллини", "И корабль плывет…" и "Город женщин".

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Рыночные торговки на велосипедах Эта наполненная радостным настроением сцена, которую Феллини нарисовал фломастером, - иллюстрация к фильму "Амаркорд" (1973 год). На создание кинокартины Феллини вдохновили воспоминания о его детстве в Римини, пришедшемся на 1930-е годы. Рисунок был создан в 1972 году и, судя по всему, стал основой для инсценировки пережитого.

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Без названия (Титта и его друзья) Этот рисунок был создан во время работы над фильмом "Амаркорд". Его главный герой - Титта (второй справа). Он изображен в компании своих друзей. Эту сцену Феллини запечатлел при помощи фломастера, чернил и простого карандаша.

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Отец Титта Аурелио Внешность актера Армандо Бранча, исполняющего роль отца Титта в фильме "Амаркорд", Феллини передал очень точно, не забыв и о шишке на лысеющей голове. Этот рисунок Феллини сделал в ходе работы над фильмом при помощи фломастеров.

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Без названия (Воспоминания о безумном дядюшке) Рисунки помогали Феллини не только готовиться к работе над фильмами, но и фиксировать воспоминания. Эта работа была создана в 1982 году с использованием шариковой ручки и фломастера. Федерико Феллини запечатлел актера Чиччо Инграссия в роли дяди Титта из фильма "Амаркорд".

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Анита в мантии священника Этот рисунок Федерико Феллини создал во время работы над картиной "Сладкая жизнь" в 1959 году. На нем изображена Анита Экберг, сыгравшая в фильме роль соблазнительницы Сильвии. При помощи всего нескольких штрихов Феллини одел ее в мантию священника. Грудь, талия и бедра были при этом изображены гипертрофированно.

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Госпожа Карла Созданный фломастером рисунок под названием "Госпожа Карла" появился за год или два до выхода автобиографического фильма "Восемь с половиной" (1963 год). На рисунке изображена Карла (в исполнеии Сандры Мило) - возлюбленная главного героя картины - Гвидо, сыгранного Марчелло Мастроянни.

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Без названия Эти головы, изображенные акварелью, фломастером и шариковой ручкой, были нарисованы в 1968/1969 годах во время работы над фильмом "Феллини Сатирикон", в основу которого лег эпизод сатирического произведения Петрония (жил в 60 году нашей эры). Речь идет о разделе "Сатирикона", известном под названием "Ужин с Трималькио".

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Рисунок "Казанова" Созданный с помощью пастельных мелков и фломастера рисунок Феллини изображает женский персонаж из экранизации режиссером автобиографии Джиакомо Казановы. Этот фильм, вышедший в Германии под названием "Казанова Феллини", был снят в 1976 году. Картина состоит из ряда эпизодов, основанных на воспоминаниях Казановы.

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" Всесторонне одаренный Федерико Феллини На этом фото Федерико Феллини (справа) изображен на фоне декораций к фильму "Амаркорд" рядом с актером Армандо Бранча, исполнившим роль отца Титта. Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" представлена в музее Фолькванг в Эссене с 12 ноября 2021 года по 20 февраля 2022 года. Она была подготовлена при участии Дома искусств в Цюрихе и при поддержке Итальянского института культуры в Кельне. Автор: Филипп Йедикке, Елена Гункель



На выставке представлено около 200 рисунков режиссера, которые иллюстрируют отдельные сцены фильмов, выдержки из сценария и отдельные декорации. Таким образом, перед глазами посетителей предстает мир творчества Федерико Феллини - от момента возникновения первой идеи и до готового фильма.

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" представлена в музее Фолькванг в Эссене с 12 ноября 2021 года по 20 февраля 2022 года. Она была подготовлена при участии Дома искусств в Цюрихе (Kunsthaus Zürich) и при поддержкеИтальянского института культуры в Кельне (Istituto Italiano di Cultura Colonia in Köln)

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