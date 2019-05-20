 Huawei разрешили временно возобновить работу в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2019

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Мир

Huawei разрешили временно возобновить работу в США

Власти Соединенных Штатов выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней. Так китайская корпорация сможет поддерживать существующие сети.

Логотип Huawei

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение. Это следует из уведомления Бюро промышленности и безопасности Минторга, которое было опубликовано в понедельник, 20 мая. Временная лицензия действует 90 дней, ее получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Контекст

Обзор немецких еженедельников. (18.05.2002)

Европа вслед за США решила противостоять экономической "игре в одни ворота" КНР и экспансии китайской модели госкапитализма. Поворотной точкой должен стать саммит ЕС-КНР 9 апреля. (09.04.2019)

Накануне стало известно, что корпорация Google прерывает сотрудничество с Huawei и что у китайской компании останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится в открытых источниках. Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Министерство торговли США собирается внести Huawei и ее подразделения в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности" страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, представляющими угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике" страны.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:57

5G и сгибающиеся планшеты: последние тренды на выставке MWC в Барселоне

Контекст

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне MWC-2017 разработчики демонстрируют мобильные технологии будущего. В их числе и новый стандарт мобильной связи 5G, и кнопочный телефон. (28.02.2017)  

Ссылки в интернете

Reuters: Google лишил Huawei доступа к своим ресурсам  

Аудио- и видеофайлы по теме

5G и сгибающиеся планшеты: последние тренды на выставке MWC в Барселоне  

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