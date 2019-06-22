 Huawei подал жалобу на министерство торговли США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.06.2019

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Мир

Huawei подал жалобу на министерство торговли США

Китайский телекоммуникационный производитель Huawei обвинил власти США в незаконной конфискации оборудования компании.

Логотип китайской телекоммуникацинной компании Huawei

Логотип китайской телекоммуникацинной компании Huawei

В ходе торгового конфликта с США китайский телекоммуникационный производитель Huaweiподал в пятницу, 21 июня, жалобу на американское министерство торговли из-за конфискации оборудования компании.

Речь идет об оборудовании, которое Huaweiранее направил в тестовую лабораторию в Калифорнии и затем хотел перевести обратно в КНР. Однако, по сведениям Huawei, правительство США конфисковало данное оборудование на Аляске, несмотря на то, что оно не нуждалось в лицензировании.

Контекст

Почему в Германии опасаются использовать оборудование китайского телекоммуникационного концерна Huawei в оснащении будущей сети высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G)? (30.01.2019)

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Теперь Huawei требует от американской стороны либо вернуть оборудование, либо признать, что его поставка в США была незаконной. На момент публикации материала министерство торговли США никак не прокомментировало данную информацию.

Черный список предприятий, обвиняемых США в шпионаже

Ранее правительство США занесло компанию Huawei в черный список из-за подозрения в том, что она может использовать свои технологии для шпионажа в пользу китайского правительства. В результате американским фирмам было запрещено поддерживать деловые связи с китайским предприятием. Huawei отрицает все обвинения в свой адрес.

В пятницу, 21 июня, Вашингтон добавил в черный список предприятий, представляющих угрозу национальной безопасности США, в котором уже находится Huawei, еще пять компаний из Китая. Речь идет о компании Sugon, ее дочерней фирме Higon, двух компаниях предприятия, входящих в группу Chengdu-Haiguang, и институте компьютерных технологий Wuxi Jiagnan, который находится в ведомстве министерства обороны КНР.

Компьютерное оборудование производства Sugon, по данным США, также используется Китаем в военных целях.

Торговый конфликт КНР и США

США И Китай уже на протяжении нескольких месяцев находятся в торговом конфликте. Ожидается, что глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят пути разрешения этого спора на личной встрече в рамках саммита стран "большой двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня. 

18 июня Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что переговорил по телефону с Си Цзиньпином относительно грядущего саммита и ожидает, что это будет "выдающаяся встреча".

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