HRW призвала Казахстан расследовать данные о пытках участников протестов

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В докладе правозащитников говорится о десятках произвольных случаев арестов мирных демонстрантов в Казахстане и о жестоком обращении с протестующими. HRW требует привлечь виновных к ответственности.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) во вторник, 1 февраля, обратилась к властям Казахстана с призывом немедленно прекратить преследование мирных участников протестов и активистов, освободить тех, кто еще находится под стражей, и положить конец избиениям и жестокому обращению с задержанными.
В заявлении правозащитниковговорится, что HRW получила "заслуживающие доверия сообщения" о десятках произвольных случаев задержания в Казахстане и о том, что часть мирных протестующих подверглась плохому обращению и пыткам, в том числе с применением электрошока и дубинок. В докладе также утверждается, что казахстанские власти препятствовали адвокатскому доступу к задержанным после акций протеста в начале января 2022 года.
Human Rights Watch призвала власти Казахстана провести быстрое, независимое и эффективное расследование всех заявлений о нарушениях прав человека, в том числе о произвольных задержаниях, жестоком обращении, пытках, смерти в заключении и незаконных убийствах. Все виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности. HRW потребовала также обеспечить доступ в страну правозащитников, которые могли бы наблюдать за положением людей, задержанных в ходе январских протестов и волнений.
"Руководству Казахстана следует немедленно остановить злоупотребления, обеспечить защиту прав каждого задержанного и привлечь к ответственности тех, кто их пытал и избивал", - подчеркнул директор отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.
Провести независимое расследование ранее потребовал и Европейский парламент. В резолюции Европарламента от 20 января решительно осуждались "массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами", и "подстрекательская риторика президента Токаева", объявившего всех протестующих, в том числе и мирных, - "террористами". В ответ глава государства Касым-Жомарт Токаев отклонил предложение провести международное расследование случившегося. "Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами", - заявил он в субботу, 29 января, в интервью государственному телеканалу "Хабар24".
В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан, а в конце января парламент отменил пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК). Кроме того, с руководящих постов в госаппарате и экономике ушел целый ряд родственников экс-президента.
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