HRW обличает выборочную критику нарушений прав человека

HRW обличает выборочную критику нарушений прав человека11 января 2024 г.
Власти многих стран не вступились за соблюдение основных прав, которые оказались под сильным давлением во всем мире. Об этом говорится в докладе за 2023 год правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном в четверг, 11 января. Организация также критикует "двойные стандарты" правительств ряда стран в осуждении нарушений прав человека.
Россия: суровые наказания за антивоенную позицию, репрессии против СМИ
В разделе доклада, посвященном России, говорится, что власти страны в 2023 году еще больше усилили репрессии в отношении инакомыслящих. В частности, организация указывает на более суровые наказания за выступления против войны в Украине. Для этого власти РФ использовали обвинения в так называемой "дискредитации" и "фейках" о российской армии, за которые предусмотрены многолетние тюремные штрафы.
В докладе упоминаются оппозиционеры Илья Яшин, осужденный по статье о "фейках" об армии на восемь с половиной лет колонии, а также Владимир Кара-Мурза, которого приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.
HRW также напоминает об ордерах на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которые в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд в Гааге. Их подозревают в незаконном вывозе украинских детей из оккупированных российским войсками регионов Украины.
Кроме того, в прошлом году Кремль оказывал давление на независимые СМИ. "Нежелательными" организациями были объявлены телеканал "Дождь", издания "Медуза", "Проект", "Новая газета Европа", говорится в докладе.
Преследованиям в России также подвергались журналисты. В частности, в марте был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" сотрудник американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого обвинили в госизмене. Осенью задержали журналистку Радио "Свобода" Алсу Курмашеву, сначала обвинив ее неисполнении законодательства об "иностранных агентах", а позже - в распространении "фейков" о российской армии.
Ряд тяжелых кризисов в новейшей истории
Система прав человека находится под угрозой, когда правительства не обращают внимания на их нарушения, заявила исполнительный директор HRW Тирана Хассан. Каждый раз за это приходится платить цену, и "иногда эта цена - человеческие жизни".
Прошедший год отмечен рядом тяжелых кризисов в новейшей истории, в частности, войнами в Украине и между Израилем и радикальной исламистской группировкой ХАМАС, конфликтами в Бирме и регионе Сахеля, отметили в HRW. В докладе отражена ситуация с правами человека в почти 100 странах мира.
HRW: Правительство ФРГ подчиняет защиту прав человека другим интересам
Одну из проблем HRW видит в том, что доверие к институтам, обеспечивающим соблюдение прав, падает, если правительства требуют этого лишь в отдельных случаях. Так, двойные стандарты проявляются в случае, когда мировое сообщество осуждает действия Израиля в секторе Газа, но игнорирует преступления властей Китая в Синьцзян-уйгурском автономном районе, отмечают в организации. В то же время HRW критикует, что власти многих стран осуждают преступления ХАМАС, но проявляют сдержанность в критике действий Израиля.
В разделе о Германии подчеркивается, что защита прав человека является одним из главных принципов внешней политики. Однако, по мнению правозащитников, часто этот принцип подчиняется другим интересам. В качестве примера HRW называет военную помощь Израилю и расширение сотрудничества с монархиями Персидского залива. В докладе утверждается, что Германия слишком мало внимания уделяет правозащитным темам, развивая сотрудничество с другими странами. Так, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе визита в Индию не сделал акцент на нарушения прав человека в этой стране, критикует организация.
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