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HRW критикует ФИФА за непрозрачность при выборе стран для ЧМ

Даниил Сотников
28 октября 2023 г.

Правозащитники обвиняют ФИФА в распределении чемпионатов мира по футболу за закрытыми дверьми без оглядки на ситуацию с правами человека.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино и министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бен Турки аль-Фейсал
Президент ФИФА и министр спорта Саудовской АравииФото: Saudi Press Agency/Handout/REUTERS

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Международную федерацию футбола (ФИФА, FIFA) в игнорировании собственных принципов прозрачности при выборе стран, которые примут будущие чемпионаты мира по футболу. Об этом говорится в заявлении HRW, опубликованном в пятницу, 27 октября.

В 2030 году основная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Марокко, Испании и Португалии. При этом первые игры первенства будут проходить в Уругвае, Парагвае, Аргентине. В HRW отметили, что в каждой из шести этих стран "есть серьезные нарушения прав человека".

"Прошел всего год после катастрофы с правами человека на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, ФИФА так и не усвоила урок о том, что распределение прав на многомиллиардные мероприятия без должной осмотрительности и прозрачности может привести к риску коррупции и серьезных нарушений прав человека", - заявила директор глобальных инициатив HRW Минки Уорден.

ЧМ-2034 года может пройти в Саудовской Аравии

В HRW подчеркнули, что в соответствии с уставными требованиями ФИФА в области прав человека, при принятии решений должна проводиться комплексная проверка, консультации с заинтересованными сторонами и независимый мониторинг ситуации с правами человека. В ФИФА не ответили HRW, были ли выполнены эти условия.

"Возможность того, что ФИФА может присудить Саудовской Аравии проведение чемпионата мира по футболу 2034 года, несмотря на ее ужасающую ситуацию с правами человека и закрытость дверей для любого мониторинга, разоблачает обязательства ФИФА в области прав человека как фикцию", - заявили правозащитники.

В HRW обратили внимание, что из-за требований региональной ротации заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года ФИФА будет принимать только от стран в Азии или Океании, что "открывает Саудовской Аравии возможность стать принимающей стороной". Вместо этого HRW призвала ФИФА провести открытый конкурс и применять одни и те же критерии соблюдения прав человека ко всем претендентам.

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