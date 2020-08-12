Хроника протеста в Беларуси: в Минске около 600 человек получили административный арест

В Беларуси не прекращаются акции протеста против итогов президентских выборов. Силовики жестко пресекают выступления протестующих. Задержаны тысячи граждан. DW следит за событиями 13 августа.
После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. Силовики проявляют беспрецедентную жестокость. По данным МВД, задержаны уже более 6000 человек. Официально сообщается о гибели двух человек. В течение первых двух дней после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет. DW следит за событиями четверга, 13 августа (время московское).
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В Гродно после рабочей смены рабочие "Гродно Азота" колонной, численностью около 2,5 тысяч человек, прошли в центр, скандируя "Жыве Беларусь!"
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В Беларуси прошли первые судебные заседания по делам задержанных 11 августа участников протестов. Только в Минске около 600 человек получили от 7 до 25 суток административного ареста.
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В Минске ОМОН перекрыл проспект Победителей в сторону центра, а также проход пешеходов по центральным площадям - Октябрьской и Независимости.
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Около 200 сотрудников Театра имени Янки Купалы в Минске потребовали остановить насилие и призвали к пересчету голосов с участием независимых наблюдателей.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за усиление давления на белорусские власти. "Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов (…) в Европе XXI века недопустимы", - заявил германский политик в четверг, 13 августа, в Берлине. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию.
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Два депутата белорусского парламента - бывший замминистра иностранных дел Валерий Воронецкий и "Мисс Беларусь" Мария Василевич выложили свои обращения с призывом прекратить насилие, сообщает корреспондент DW.
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Белорусские правозащитные организации выступили с обращением к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием "немедленно прекратить любые акты пыток и жестокого обращения при содержании людей в РУВД, ИВС (изолятор временного содержания), ЦИП (центр изоляции правонарушителей), а также при перевозке их к местам принудительного содержания". Обращение подписали 12 организаций, среди них "Белорусский Хельсинкский комитет", "Белорусская ассоциация журналистов", правозащитный центр "Весна".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит попытки иностранного вмешательства в дела Беларуси. Массовые протесты в стране она охарактеризовала как инциденты, связанные с нарушением общественного порядка.
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Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель и руководители аккредитованных в республике посольств стран ЕС в четверг возложили цветы на месте гибели демонстранта возле станции метро "Пушкинская". Собравшиеся там минчане скандировали "Спасибо".
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Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом.
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В Беларуси за время протестных акций с 9 по 12 августа были задержаны 64 журналиста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram-канале. При этом нападениям силовиков, во время которых репортеров избивали и уничтожали их технику, подвергались не только представители белорусских СМИ, но и журналисты иностранных государств, России и Украины. В то же время, по информации агентства "Интерфакс" накануне глава МВД Беларуси Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка".
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Белорусские силовики проводят обыск в офисе сервиса такси Uber, который в Беларуси принадлежит интернет-концерну "Яндекс".Об этом в своем Telegram-канале сообщает Еврорадио. Кроме того, по данным ряда СМИ, неизвестные вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске. В данный момент в нем находятся несколько сотрудников компании, большинство работает удаленно.
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На Московской фондовой бирже обвалились белорусские бонды. Согласно данным торгов облигации "Беларусь-07" с погашением в 2025 году упали в цене на 1,7 процента, что является крупнейшим падением за всю историю их обращения. Кроме них, падают и другие белорусские бонды "Беларусь-04" и "Беларусь-03" (погашение в 2022 году) упали на 1,2% и 1,03% соответственно. По мнению экспертов, это связано с возможными санкциями США и Евросоюза против властей Беларуси.
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Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси - автостроительного завода БелАЗ - вышли на забастовку против официальных итогов президентских выборов и жесткого подавления акций протеста. Пока нет информации, сколько работников предприятия прервали работу. Белорусские социальные сети распространяют фото и видео с акции, на которой звучат протестные лозунги, в том числе и в адрес президента Лукашенко. По данным интернет-портала "Хартия-97", бастуют также работники предприятий "Гродно Азот", "Керамина", "Белмедпрепаратов", "Гродножилстроя".
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ЦИК Беларуси начал публиковать результаты президентских выборов по отдельным регионам страны. Так, согласно официальным данным, наибольшую поддержку кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская получила в Минске, где за нее проголосовали 14,92 процента избирателей от числа принявших участие в голосовании. Лукашенко в столице Беларуси получил 64,49% голосов.
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МВД Беларуси отчиталось о новых задержаниях. "За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства. Официальный представителя МВД республики считает, что "беспорядки по стране утратили массовость". При этом "уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", - подчеркнула Ольга Чемоданова .
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В Лондоне, возле резиденции премьер-министра Великобритании, на Даунинг стрит 10, проходит акция в поддержку протестующих в Беларуси. Члены белорусской диаспоры призывают власти Соединенного королевства к введению немедленных санкций против режима в Минске.
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Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в Минске, сообщает государственное агентство БЕЛТА.
Следствие считает, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно, действия граждан координировали и руководили ими специально обученные лица, указывается в публикации. "В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", - приводит БЕЛТА заявление представителя СК.
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Белорусская диаспора провела в центре Вашингтона акцию солидарности с народом Беларуси. Цель - привлечь внимание к массовым репрессиями в отношении протестующих. Члены диаспоры уверены, что президент Лукашенко проиграл выборы и призвали белорусский народ ко всеобщей забастовке. Как сообщает медиакомпания "Голос Америки", живущие в США россияне и украинцы также поддержали акцию солидарности.
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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насильственные меры властей Беларуси в ответ на мирные протесты, которые продолжаются по всей стране после президентских выборов. "По сообщениям, за последние три дня было задержано приблизительно более 6000 человек, включая случайных прохожих и несовершеннолетних, что говорит о явлении массовых арестов, явно нарушающих международные стандарты в области прав человека. Ещё большую тревогу вызывают сообщения о ненадлежащем обращении во время и после задержаний. Я напоминаю правительству Беларуси об абсолютном запрете пыток и других видов жестокого обращения в отношении задержанных", - говорится в заявлении Бачелет.
Верховный комиссар призвала к незамедлительному освобождению всех тех, кто был незаконно помещён под стражу, и к своевременному тщательному независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о нарушениях прав человека.
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Второе утро подряд в Минске молодые женщины с цветами выстраиваются в цепи солидарности, Как сообщило в своем Twitter белорусское издание Tut.by на данный момент в столице Беларуси замечены минимум три такие группы.
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Белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку. "По-моему, власть объявила войну своему народу", - сказала она в интервью белорусской службе "Радио Свобода" в среду, 12 августа.
По словам Алексиевич, люди в Беларуси уверены, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской. "Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", - обратилась Алексиевич к Лукашенко.
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Посол Республики Беларусь в Чешской Республике был вызван в МИД этой страны в связи с заявлением Александра Лукашенко о том, что якобы протестами, вспыхнувшими сразу после голосования на президентских выборах, управляли из Чехии.
По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, посол Беларуси был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления Лукашенко, с которым Прага "никоим образом не может согласиться". "Ждем представления доказательств", - заявил министр, подчеркнув, что чешская сторона выражает решительный протест в связи с заявлением, направленным против Чехии.
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Координатор "Открытой России" Артем Важенков, пропавший в Минске 11 августа, находится в СИЗО в белорусской столице, его ожидает допрос. Эту информацию, ранее опубликованную рядом СМИ, подтвердила в четверг "Интерфаксу" глава движения Анастасия Буракова.
"Он сильно избит и сегодня написал заявление на медицинское освидетельствование. Еды не дают, воды - по полстакана в день. 13 августа его планируют повторно допросить: местоположение задержанного активно скрывали. Адвокату "Правозащиты Открытки" Антону Гашинскому, который два дня искал Артема, об этом сообщил адвокат по назначению, она присутствовала на первом допросе", - цитирует слова Бураковой "Интерфакс".
Накануне белорусское госагентство БЕЛТА опубликовало видозапись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Беларусь с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".
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Вашингтон может ввести санкции против властей Беларуси. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью во время визита в столицу Чехии Прагу. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь может идти в том числе о приостановке поставок нефти. Соединенные Штаты также рассматривают возможность санкций в многостороннем варианте, однако детально механизм воздействия на власти Беларуси будет определен лишь после того, как ситуация стабилизируется.
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Белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал несколько видео, на которых военнослужащие запаса заявляют о поддержке участников протестов и стыдят силовиков. На опубликованных видео они выбрасывают или сжигают военную форму в знак протеста против жестоких репрессий на улицах белорусских городов.
На этом же канале опубликовано видео, на котором мужчина, представившийся участковым милиционером Иваном Колосом, признает Светлану Тихановскую президентом Беларуси и обращается к коллегам с призывом прекратить кровопролитие, вернув власть народу.
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МВД Беларуси на своем Telegram-канале сообщило о задержании в Минске ОМОНом изготовителей "коктейля Молотова". По данным ведомства, задержаны двое минчан, наполнявших бутылки зажигательной смесью. При осмотре у молодых людей 18 и 19 лет обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. Задержанные находятся во Фрунзенском РУВД Минска, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков.
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О сильном шуме на территории колонии №2 в Бобруйске со ссылкой на читателей сообщает издание "Наша нива", не исключающая, что там, возможно, происходят массовые беспорядки. Из колонии, по данным, переданным в редакцию, слышны крики, в том числе "Уходи!", лай собак, лязг металла. К колонии подъезжают милицейские машины. По информации издания, в колонии могут отбывать наказание несколько тысяч человек. Проверить эту информацию пока невозможно, МВД ее не комментирует.
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В Мозыре по улицам колоннами ездят автомобили, перед ними идут люди, город "с 22.00 весь гудит", сообщает Telegram-канал "Типичная Беларусь". На опубликованном видео можно различить множество медленно передвигающихся автомобилей, раздаются гудки, слышно, как люди скандируют "Жыве Беларусь!". Силовики людей не трогают.
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У правозащитницы Татьяны Ревяко был обыск, сообщается на сайте телеканала Belsat со ссылкой на заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого. Ранее у нее дома ночевали украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Их задержали 12 августа. Обыск вели сотрудники Следственного комитета, которые интересовались личными вещами украинцев. Ноутбук и паспорт одного из украинцев, а также ноутбук Татьяны были конфискованы. Сама Татьяна на свободе.
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В Минске и других городах протестующие вечером 12 августа вновь вышли на улицы. Акции носят мирный характер, у многих в руках цветы. Силовики продолжают задерживать людей. В некоторых районах столицы Беларуси полицейские применяют светошумовые гранаты. Во дворах Минска стоит гул: люди с балконов и из окон многоэтажек скандируют "Жыве Беларусь!" и другие лозунги и призывы.
На улице Притыцкого во Фрунзенском районе Минска силовики попытались задержать машину, но когда та развернулась, открыли по ней огонь, сообщает Onliner.
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В Москве полиция оттеснила участников несанкционированной акции возле посольства Беларуси в Москве на улице Маросейка и оцепила часть тротуара. Как сообщает "Интерфакс", полицейские выставили оцепление на месте сбора участников акции, выступающих против итогов президентских выборов в республике, возле забора церкви Космы и Дамиана Ассийских. Всего в третьей по счету акции солидарности участвовали около 400 человек.
Сотрудники полиции также вызвали к месту созданного активистами стихийного мемориала сотрудников ГБУ "Жилищник", вместе с которыми убрали цветы, плакаты и свечи. Ранее, во время шествия от посольства, у метро "Китай-город" были задержаны минимум пять человек. Об этом сами задержанные сообщили на горячую линию "ОВД-Инфо".
Хроника протеста в Беларуси 12 августа
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