Хроника протеста в Беларуси: в Минске около 600 человек получили административный арест

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. Силовики проявляют беспрецедентную жестокость. По данным МВД, задержаны уже более 6000 человек. Официально сообщается о гибели двух человек. В течение первых двух дней после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет. DW следит за событиями четверга, 13 августа (время московское).

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В Гродно после рабочей смены рабочие "Гродно Азота" колонной, численностью около 2,5 тысяч человек, прошли в центр, скандируя "Жыве Беларусь!"

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В Беларуси прошли первые судебные заседания по делам задержанных 11 августа участников протестов. Только в Минске около 600 человек получили от 7 до 25 суток административного ареста.

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В Минске ОМОН перекрыл проспект Победителей в сторону центра, а также проход пешеходов по центральным площадям - Октябрьской и Независимости.

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Около 200 сотрудников Театра имени Янки Купалы в Минске потребовали остановить насилие и призвали к пересчету голосов с участием независимых наблюдателей.

Два депутата белорусского парламента выступили против насилия

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Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за усиление давления на белорусские власти. "Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов (…) в Европе XXI века недопустимы", - заявил германский политик в четверг, 13 августа, в Берлине. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию.

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Депутат Палаты представителей Мария Василевич

Два депутата белорусского парламента - бывший замминистра иностранных дел Валерий Воронецкий и "Мисс Беларусь" Мария Василевич выложили свои обращения с призывом прекратить насилие, сообщает корреспондент DW.

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Белорусские правозащитные организации выступили с обращением к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием "немедленно прекратить любые акты пыток и жестокого обращения при содержании людей в РУВД, ИВС (изолятор временного содержания), ЦИП (центр изоляции правонарушителей), а также при перевозке их к местам принудительного содержания". Обращение подписали 12 организаций, среди них "Белорусский Хельсинкский комитет", "Белорусская ассоциация журналистов", правозащитный центр "Весна".

Мария Захарова назвала протесты инцидентами

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит попытки иностранного вмешательства в дела Беларуси. Массовые протесты в стране она охарактеризовала как инциденты, связанные с нарушением общественного порядка.

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Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель и руководители аккредитованных в республике посольств стран ЕС в четверг возложили цветы на месте гибели демонстранта возле станции метро "Пушкинская". Собравшиеся там минчане скандировали "Спасибо".

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом.

В Беларуси задержаны 64 журналиста

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В Беларуси за время протестных акций с 9 по 12 августа были задержаны 64 журналиста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram-канале. При этом нападениям силовиков, во время которых репортеров избивали и уничтожали их технику, подвергались не только представители белорусских СМИ, но и журналисты иностранных государств, России и Украины. В то же время, по информации агентства "Интерфакс" накануне глава МВД Беларуси Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка".

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Белорусские силовики проводят обыск в офисе сервиса такси Uber, который в Беларуси принадлежит интернет-концерну "Яндекс".Об этом в своем Telegram-канале сообщает Еврорадио. Кроме того, по данным ряда СМИ, неизвестные вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске. В данный момент в нем находятся несколько сотрудников компании, большинство работает удаленно.

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На Московской фондовой бирже обвалились белорусские бонды. Согласно данным торгов облигации "Беларусь-07" с погашением в 2025 году упали в цене на 1,7 процента, что является крупнейшим падением за всю историю их обращения. Кроме них, падают и другие белорусские бонды "Беларусь-04" и "Беларусь-03" (погашение в 2022 году) упали на 1,2% и 1,03% соответственно. По мнению экспертов, это связано с возможными санкциями США и Евросоюза против властей Беларуси.

На предприятиях начались забастовки

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Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси - автостроительного завода БелАЗ - вышли на забастовку против официальных итогов президентских выборов и жесткого подавления акций протеста. Пока нет информации, сколько работников предприятия прервали работу. Белорусские социальные сети распространяют фото и видео с акции, на которой звучат протестные лозунги, в том числе и в адрес президента Лукашенко. По данным интернет-портала "Хартия-97", бастуют также работники предприятий "Гродно Азот", "Керамина", "Белмедпрепаратов", "Гродножилстроя".

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ЦИК Беларуси начал публиковать результаты президентских выборов по отдельным регионам страны. Так, согласно официальным данным, наибольшую поддержку кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская получила в Минске, где за нее проголосовали 14,92 процента избирателей от числа принявших участие в голосовании. Лукашенко в столице Беларуси получил 64,49% голосов.

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МВД Беларуси отчиталось о новых задержаниях. "За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства. Официальный представителя МВД республики считает, что "беспорядки по стране утратили массовость". При этом "уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", - подчеркнула Ольга Чемоданова .

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В Лондоне, возле резиденции премьер-министра Великобритании, на Даунинг стрит 10, проходит акция в поддержку протестующих в Беларуси. Члены белорусской диаспоры призывают власти Соединенного королевства к введению немедленных санкций против режима в Минске.

Следственный комитет ищет организаторов протестов

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Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в Минске, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Следствие считает, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно, действия граждан координировали и руководили ими специально обученные лица, указывается в публикации. "В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", - приводит БЕЛТА заявление представителя СК.

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Белорусская диаспора провела в центре Вашингтона акцию солидарности с народом Беларуси. Цель - привлечь внимание к массовым репрессиями в отношении протестующих. Члены диаспоры уверены, что президент Лукашенко проиграл выборы и призвали белорусский народ ко всеобщей забастовке. Как сообщает медиакомпания "Голос Америки", живущие в США россияне и украинцы также поддержали акцию солидарности.

Мишель Бачелет осудила насилие в Беларуси

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насильственные меры властей Беларуси в ответ на мирные протесты, которые продолжаются по всей стране после президентских выборов. "По сообщениям, за последние три дня было задержано приблизительно более 6000 человек, включая случайных прохожих и несовершеннолетних, что говорит о явлении массовых арестов, явно нарушающих международные стандарты в области прав человека. Ещё большую тревогу вызывают сообщения о ненадлежащем обращении во время и после задержаний. Я напоминаю правительству Беларуси об абсолютном запрете пыток и других видов жестокого обращения в отношении задержанных", - говорится в заявлении Бачелет.

Верховный комиссар призвала к незамедлительному освобождению всех тех, кто был незаконно помещён под стражу, и к своевременному тщательному независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о нарушениях прав человека.

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Второе утро подряд в Минске молодые женщины с цветами выстраиваются в цепи солидарности, Как сообщило в своем Twitter белорусское издание Tut.by на данный момент в столице Беларуси замечены минимум три такие группы.

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Светлана Алексиевич

Белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку. "По-моему, власть объявила войну своему народу", - сказала она в интервью белорусской службе "Радио Свобода" в среду, 12 августа.

По словам Алексиевич, люди в Беларуси уверены, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской. "Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", - обратилась Алексиевич к Лукашенко.

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Посол Республики Беларусь в Чешской Республике был вызван в МИД этой страны в связи с заявлением Александра Лукашенко о том, что якобы протестами, вспыхнувшими сразу после голосования на президентских выборах, управляли из Чехии.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, посол Беларуси был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления Лукашенко, с которым Прага "никоим образом не может согласиться". "Ждем представления доказательств", - заявил министр, подчеркнув, что чешская сторона выражает решительный протест в связи с заявлением, направленным против Чехии.

Активиста "Открытой России" допросят в минском СИЗО

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Координатор "Открытой России" Артем Важенков, пропавший в Минске 11 августа, находится в СИЗО в белорусской столице, его ожидает допрос. Эту информацию, ранее опубликованную рядом СМИ, подтвердила в четверг "Интерфаксу" глава движения Анастасия Буракова.

Возле одного из СИЗО в Минске

"Он сильно избит и сегодня написал заявление на медицинское освидетельствование. Еды не дают, воды - по полстакана в день. 13 августа его планируют повторно допросить: местоположение задержанного активно скрывали. Адвокату "Правозащиты Открытки" Антону Гашинскому, который два дня искал Артема, об этом сообщил адвокат по назначению, она присутствовала на первом допросе", - цитирует слова Бураковой "Интерфакс".

Накануне белорусское госагентство БЕЛТА опубликовало видозапись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Беларусь с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".

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Вашингтон может ввести санкции против властей Беларуси. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью во время визита в столицу Чехии Прагу. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь может идти в том числе о приостановке поставок нефти. Соединенные Штаты также рассматривают возможность санкций в многостороннем варианте, однако детально механизм воздействия на власти Беларуси будет определен лишь после того, как ситуация стабилизируется.

Военнослужащие запаса публикуют видео в поддержку протестов

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Белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал несколько видео, на которых военнослужащие запаса заявляют о поддержке участников протестов и стыдят силовиков. На опубликованных видео они выбрасывают или сжигают военную форму в знак протеста против жестоких репрессий на улицах белорусских городов.

На этом же канале опубликовано видео, на котором мужчина, представившийся участковым милиционером Иваном Колосом, признает Светлану Тихановскую президентом Беларуси и обращается к коллегам с призывом прекратить кровопролитие, вернув власть народу.

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МВД Беларуси на своем Telegram-канале сообщило о задержании в Минске ОМОНом изготовителей "коктейля Молотова". По данным ведомства, задержаны двое минчан, наполнявших бутылки зажигательной смесью. При осмотре у молодых людей 18 и 19 лет обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. Задержанные находятся во Фрунзенском РУВД Минска, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков.

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О сильном шуме на территории колонии №2 в Бобруйске со ссылкой на читателей сообщает издание "Наша нива", не исключающая, что там, возможно, происходят массовые беспорядки. Из колонии, по данным, переданным в редакцию, слышны крики, в том числе "Уходи!", лай собак, лязг металла. К колонии подъезжают милицейские машины. По информации издания, в колонии могут отбывать наказание несколько тысяч человек. Проверить эту информацию пока невозможно, МВД ее не комментирует.

Силовики не трогают протестующих в Мозыре

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В Мозыре по улицам колоннами ездят автомобили, перед ними идут люди, город "с 22.00 весь гудит", сообщает Telegram-канал "Типичная Беларусь". На опубликованном видео можно различить множество медленно передвигающихся автомобилей, раздаются гудки, слышно, как люди скандируют "Жыве Беларусь!". Силовики людей не трогают.

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Белорусская правозащитница Татьяна Ревяко

У правозащитницы Татьяны Ревяко был обыск, сообщается на сайте телеканала Belsat со ссылкой на заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого. Ранее у нее дома ночевали украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Их задержали 12 августа. Обыск вели сотрудники Следственного комитета, которые интересовались личными вещами украинцев. Ноутбук и паспорт одного из украинцев, а также ноутбук Татьяны были конфискованы. Сама Татьяна на свободе.

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В Минске и других городах протестующие вечером 12 августа вновь вышли на улицы. Акции носят мирный характер, у многих в руках цветы. Силовики продолжают задерживать людей. В некоторых районах столицы Беларуси полицейские применяют светошумовые гранаты. Во дворах Минска стоит гул: люди с балконов и из окон многоэтажек скандируют "Жыве Беларусь!" и другие лозунги и призывы.

На улице Притыцкого во Фрунзенском районе Минска силовики попытались задержать машину, но когда та развернулась, открыли по ней огонь, сообщает Onliner.

В Москве задержаны участники акции солидарности с белорусами

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Цветы у посольства Республики Беларусь в Москве

В Москве полиция оттеснила участников несанкционированной акции возле посольства Беларуси в Москве на улице Маросейка и оцепила часть тротуара. Как сообщает "Интерфакс", полицейские выставили оцепление на месте сбора участников акции, выступающих против итогов президентских выборов в республике, возле забора церкви Космы и Дамиана Ассийских. Всего в третьей по счету акции солидарности участвовали около 400 человек.

Сотрудники полиции также вызвали к месту созданного активистами стихийного мемориала сотрудников ГБУ "Жилищник", вместе с которыми убрали цветы, плакаты и свечи. Ранее, во время шествия от посольства, у метро "Китай-город" были задержаны минимум пять человек. Об этом сами задержанные сообщили на горячую линию "ОВД-Инфо".

Хроника протеста в Беларуси 12 августа

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