 Хроника пандемии: В России впервые более 17 тысяч новых заражений | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 23.10.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: В России впервые более 17 тысяч новых заражений

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы 42 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 31 млн пациентов. DW следит за событиями 23 октября.

Врачи в защитных костюмах и микроавтобус скорой медицинской помощи в Коммунарке

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 42 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 31 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 23 октября (время московское).

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В Украине по состоянию на 23 октября вирус обнаружен у 330 396 человек (суточный прирост в 7517 заражений стал максимальным с начала наблюдений). Из всех инфицированных 6164 скончались, 137 578 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (33 135), Харьковской области (31 592) и Львовской области (26 399), меньше всего в Кировоградской области (1858), сообщает украинское министерство здравоохранения.

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Локдаун в Германии станет необходим, если число новых случаев инфицирования преодолеет отметку в 20 000 за сутки, считает председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery). При таком количестве ситуация "выйдет из-под контроля", а специалисты не смогут отслеживать цепочки заражений и прерывать их, заявил он изданию Rheinische Post. Монтгомери одобрил введение локдауна в баварской общине Берхтесгаден, граничащей с Австрией. Община входит в состав района Берхтесгаденер-Ланд, в котором число новых заражений на 100 тысяч жителей за последние 7 дней  достигло показателя в 238,8 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). По данным RKI, за минувшие сутки во всей стране выявлено 11 242 новых заражения.

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В России возбудитель заболевания COVID-19 за минувшие сутки выявлен еще у 17 340 человек, сообщает оперативный штаб. Это наивысший прирост с начала эпидемии. Общее число зараженных достигло 1 480 646. С момента проникновения инфекции в страну 25 525 пациентов с коронавирусом скончались (283 летальных исхода пришлись на последние сутки), более 1,1 млн выздоровели.

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Коронавирус подтвержден у 68 бельгийских военнослужащих на тренировочном полигоне в германской земле Нижняя Саксония. Инфицированных незамедлительно отправят на родину. Служащие входят в состав бельгийской бригады из 1065 человек, которая несколькими днями ранее прибыла на полигон в Бергене для упражнений по стрельбе. Командир бригады принес извинения за случившееся.

Автомобили врачей около больницы в Нью-Йорке

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В США за истекшие сутки возбудитель COVID-19 выявлен у 71 700 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Прирост впервые с конца июля преодолел отметку в 70 000 новых заражений. Общее число инфицированных в стране - 8,4 млн человек, более 223 тысяч скончались.

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Словения ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции в свете всплеска заражений. С 24 октября прекратят работу все магазины кроме продовольственных и строительных, а также отели, детские сады, парикмахерские и салоны красоты, объявил премьер-министр Янез Янша. Рестораны теперь могут работать только на доставку или продавать еду навынос. Мера рассчитана на одну неделю.

Коронавирус в двухмиллионной республике обнаружен у 19 307 человек, 214 пациентов скончались более 7 тысяч выздоровели. В Словении с 19 октября введен комендантский час с 21.00 до 06.00.

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Около двух тысяч служащих бундесвера направлены на помощь гражданским властям для реализации антиэпидемиологических мероприятий. В частности, они помогают выявлять цепочки заражений, проводят мобильное тестирование на коронавирус в аэропортах.

Женщина в медицинской маске стоит на остановке в Берлине

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В Германии второй день подряд регистрируется более 11 000 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 11 242 человека с SARS-CoV-2, сообщил в пятницу институт имени Роберта Коха. Это на 45 меньше, чем в среду. Число смертельных случаев за сутки возросло на 49 до 9954. С начала пандемии в стране вирусом заразились 403 291 человек, выздоровели 306 100.

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В связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) предостерегает власти ФРГ от планов введения повторного всеобщего локдауна. "Второй локдаун будет угрожать существованию множества предприятий в стране", - заявил в пятницу глава BDI Дитер Кемпф (Dieter Kempf) изданиям медиагруппы Funke. По его мнению, наиболее эффективно против распространения вируса можно бороться на местном уровне, а также более дифференцировано используя тестирование и детально отслеживая цепочки заражения. По словам Кемпфа, властям не следует без разбора  "отправлять на карантин большие части населения". В то же время глава BDI призвал немцев к ответственному и дисциплинированному поведению, которое, по его словам, в том числе и поможет сохранить множество рабочих мест.

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Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) ищет альтернативные возможности проведения съезда партии, который запланированного на начало декабря в Штутгарте. 26 октября президиум ХДС рассмотрит различные сценарии: перенос места проведения съезда в другой город с низким уровнем распространения коронавируса, как, например, Лейпциг; или же размещение групп делегатов форума в разных местах и их участие в работе съезда по видеосвязи. На съезде должен быть избран новый глава ХДС, который поведет партию на выборы в бундестаг, намеченные на сентябрь будущего года.

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Правительство России в 2021 году продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским сотрудникам, работающим с COVID-больными. Дополнительные выплаты будут совместно начислять министерство здравоохранения и министерство труда и соцзащиты РФ на базе одного из внебюджетных фондов, сообщила в пятницу газета "Коммерсант". По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, их администрирование переведут на федеральный уровень. По итогам уже осуществленных выплат медицинские профсоюзы раскритиковали как механизм их начисления, который приводил к занижению сумм, так и составленный перечень получателей, в который не попал ряд категорий сотрудников медицинских организаций, отмечает издание.     

В Европе удвоилось число людей с коронавирусом за 10 дней

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В Европе за последние 10 дней удвоилось число людей, инфицированных коронавирусом. По данным на 22 октября, более 200 тысяч человек заразились SARS-CoV-2, сообщило агентство Reuters. С начала пандемии на континенте вирусом заразились 7,8 миллиона человек, 247 тысяч умерли от последствий заражения.

Ребенку делают прививку

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По информации газеты Bild, немецкое правительство начало подготовку к массовой вакцинации населения от коронавируса, которая может стартовать уже в этом году. В частности, министерство здравоохранения на этой неделе начало готовить региональные прививочные центры к приему прививок. По словам министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn), компания из Майнца Biontech находится на заключительной стадии перед регистрацией прививки. "Это может произойти еще в этом году", - цитирует издание министра.

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В Италии суточный максимум заражений коронавирусом - 16 079 случаев. Наиболее затронут, как и в ходе первой волны, регион Ломбардия со столицей в Милане.

В США допустили ремдесивир для лечения больных с COVID-19

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В Словакии и Словении ужесточаются ограничения в связи со всплеском заражений. В Словакии действует комендантский час, днем покидать дом можно только в связи с важными обстоятельствами. В Словении также действует комендантский час, кроме того, работа общественного транспорта урезается на две трети.

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В Москве за сутки от последствий заражения скончались 62 пациента. Общее число жертв в столице России - 6249 человек.

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило применение антивирусного препарата ремдесивир для лечения больных COVID-19. Ремдесивир стал первым лекарством, который был сертифицирован для лечения этой болезни в США.

Хроника пандемии 22 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Элла Володина


 

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