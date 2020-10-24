Хроника пандемии: в Испании объявлен режим чрезвычайного положения

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 43,2 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 31 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 26 октября (время московское).

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Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за распространения коронавируса. Работа в онлайн-режиме должна обеспечить возможность бесперебойной деятельности правительства в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, наиболее сильно затронутой от коронавируса, Армин Лашет (Armin Laschet) намерен усилить территориальные отделы здравоохранения. Туда будут направлены тысяча служащих бундесвера и тысяча сотрудников из других отделов органов власти и управления. Цель этого - не потерять контроль над выявлением всех контактов зараженных SARS-CoV-2.

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Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса приняла в воскресенье решение продлить до 1 ноября действующие в стране ограничения на деятельность предприятий и экономическую активность. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Вместе с тем, в стране начинают снимать некоторые карантинные ограничения. В частности, с 1 ноября, хотя и не в полном объеме, возобновляются школьные занятия для учеников первых-вторых классов.

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Правительство Испании объявило режим чрезвычайного положения, чтобы создать правовую базу для введения более жестких карантинных ограничений. Ожидается, что он будет действовать как минимум две недели. Для дальнейшего продления режима ЧП, в соответствии с конституцией Испании, потребуется соответствующее решение парламента. По словам премьер-министра королевства Педро Санчеса, он надеется, что парламент позволит продлить режим ЧП до 9 мая, поскольку "Европа и Испания сейчас находятся в эпицентре второй волны пандемии".

Во Франции за сутки число новых заражений впервые превысило отметку в 50 000

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За последние сутки в Москве умерли 62 больных COVID-19, сообщил городской оперативный штаб. Накануне число скончавшихся пациентов составило 68 человек - это было максимальное значение с начала июня. Общее число летальных исходов достигло 6442.

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Во Франции, по данным Минздрава, за сутки число новых заражений коронавирусом впервые превысило отметку в 50 000 случаев, достигнув 52 010 случаев. За последние 24 часа от последствий заражения COVID-19 в стране скончались 116 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии во Франции выросло до 34 761 пациента.

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Бойко Борисов

Глава правительства (председатель Совета министров) Болгарии Бойко Борисов заразился COVID-19. Об этом он сообщил 25 октября в Facebook. "После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на COVID-19. У меня общее недомогание, в настоящий момент по предписанию врачей я остаюсь на лечении дома", - отметил он. По словам премьера, вся информация о его контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения. "Уверен, что при соблюдении всех мер я справлюсь!" - добавил премьер. По словам Борисова, он отложил все встречи и участие в любых общественных мероприятиях до 30 октября.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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