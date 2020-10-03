Пандемия: Париж объявлен зоной максимальной опасности

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 35 млн человек в мире, 1,04 млн скончались. Излечившимися считаются около 26,6 млн пациентов. DW следит за событиями 5 октября.
Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у свыше 35 млн жителей планеты. От последствий заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,04 млн человек, выздоровели более 26,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 5 октября (время московское).
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) перешла в режим самоизоляции. Коронавирус 4 октября был выявлен у участника мероприятия, которое фон дер Ляйен посетила неделей ранее. Председатель Еврокомиссии добавила, что ее тест показал отрицательный результат, а в ближайшие часы она вновь пройдет тестирование.
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В Украине по состоянию на утро 5 октября зарегистрированы 3774 новых случая инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 1145 пациентов, умерли за сутки 33 ранее заболевших. Днем ранее было зафиксировано 4140 новых инфицированных, 3 октября сообщалось о максимальном показателе заражений - 4661 случае.
Число инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии составило на утро понедельника 230 236 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4430 человек, выздоровели - 101 252. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2596 больше, чем днем ранее.
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Врач Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечат президента США Дональда Трампа, назвал безумием короткий выезд инфицированного главы государства к сторонникам. Пассажиры автомобиля с зараженным SARS-CoV-2 главой Белого дома "рискуют жизнями по указу Трампа ради политического театра", считает доктор Джеймс Филлипс.
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Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у губернатора Омской области Александра Буркова. "Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат", - сообщил глава региона в Instagram, добавив, что намерен перейти в режим самоизоляции и работать дистанционно.
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За прошедшие сутки в Германии было выявлено 1382 новых случая заражения, пять человек умерли от последствий COVID-19, сообщает Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ SARS-CoV-2 инфицированы в общей сложности 300 619 человек. 9534 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались.
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Мэр Благовещенска Олег Имамеев инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram, сославшись на результаты тестирования. "Симптомов никаких нет ", - отметил градоначальник. Ближайшие дни он проведет в режиме самоизоляции.
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Президент США Дональд Трамп не сообщил о положительном результате первого экспресс-теста на коронавирус и дожидался повторного тестирования. Это утверждает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, глава Белого дома был осведомлен о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился на дебатах в эфире телеканала Fox News, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.
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В Чехии в ночь на 5 октября вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в национальном масштабе. Его ввело правительство премьера Андрея Бабиша в связи со стремительным ростом числа инфицированных коронавирусом. Данное положение позволяет властям, в частности, ограничивать гражданские права населения - такие, как свобода собраний - а также принимать экстренные меры без согласований с парламентом. Подобный режим уже действовал с середины марта по середину мая. На этот раз Прага, однако, решила оставить границы страны открытыми.
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Париж и его пригороды объявлены зоной максимальной опасности в связи с ростом инфицированных коронавирусом. Новые ограничительные меры будут объявлены 5 октября на пресс-конференции с участием мэра Парижа Анн Идальго и будут действовать 15 дней. По данным AFP, ссылающегося на источники в канцелярии премьера Жана Кастекса, речь может идти, в частности, о закрытии кафе. Рестораны при ужесточении ограничений, предположительно, продолжат работу.
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По рекомендации санитарных врачей все школы Москвы с 5 по 18 октября закрываются на каникулы, соответствующий указ подписал мэр российской столицы. Сергей Собянин уточнил, что в период каникул дистанционных занятий не будет. Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил он. Детские сады в Москве продолжат работу в обычном режиме, закрываться на карантин они не будут, уточнил Собянин.
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Президент США Дональд Трамп на время покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Он совершил короткую поездку на автомобиле, помахав сторонникам из окна машины. На записанном видео американский лидер говорит: "Я многое узнал о COVID. Это - моя школа, настоящая школа. Это - не про знание из книг. Я постиг и понял его. Очень интересная штука".
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Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось за сутки на 27 человек с 5343 до 5370, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом. Это - максимальный показатель в российской столице с середины июля.
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Правительственная медицинская служба Великобритании Public Health England (PHE) сообщила, что из-за технической ошибки результаты 15 841 теста на SARS-CoV-2 не были внесены в информационную базу, используемую для отслеживания контактов. В PHE уточнили, что совместно с Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании устранили ошибку в кратчайшие сроки. В связи со сбоем представители британского здравоохранения 4 октября сообщили о 22 961 заболевшем - тогда как накануне эта цифра была в разы меньше и составляла 12 872. Резкий скачок объясняется тем, что специалисты занесли в систему результаты свыше 15 тыс. неучтенных ранее тестов.
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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