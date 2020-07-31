Хроника пандемии: эксперт в США не уверен в безопасности вакцин от РФ и Китая

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 17,7 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 682 тысяч человек, выздоровели более 11,1 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями в субботу, 1 августа (время московское).

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Известный американский инфекционист и иммунолог Энтони Фаучи сомневается в безопасности вакцин против нового вируса, разрабатываемых в России и Китае. Утверждения о готовности препаратов к распространению еще до завершения испытаний являются "в лучшем случае оспоримыми", отметил Фаучи. Он выразил надежду, что специалисты в РФ и КНР "действительно испытают вакцину", прежде чем она выйдет на рынок.

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В Египте за истекшие сутки коронавирус выявлен еще у 321 человека, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения. Это минимальный прирост новых заражений с середины мая. Всего в Арабской Республике заразились 94 078 человек, 4805 скончались, 39 638 выздоровели. С 1 июля египетские курорты вновь открыты для туристов из-за рубежа.

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В Узбекистане за минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 выявлен у 746 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 24 304, сообщает в субботу Минздрав республики. Накануне сообщалось о 686 новых больных коронавирусом за сутки. Число летальных исходов с начала пандемии достигло 143 человек. На карантине находятся более 92 тысяч человек. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

На улице Пекина

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В Китае за прошедшие сутки подтверждено 45 новых заражений и ни одной смерти среди больных COVID-19, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР. В шести случаях речь идет о приехавших из-за границы. С момента вспышки заболевания жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, всего официально зарегистрированы 84 337 случаев коронавирусной инфекции.

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В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1289 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе 708 активных носителей, 581 - бессимптомных, сообщила в субботу межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19. Сутками ранее в стране было выявлено 1414 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 90 367 случаев заражения. Согласно официальным данным, с начала пандемии умерли от коронавируса в Казахстане 793 человека.

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За истекшие сутки в Германии выявлено 955 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заболевших увеличилось до 209 653. От последствий COVID-19, вызванной новым коронавирусом, с начала пандемии скончались 9148 пациентов, за сутки зафиксировано семь летальных исходов.

Тесты на коронавирус в Мехико

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Мексика обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса, оказавшись по этому показателю на третьем месте после США и Бразилии, после того как, по данным министерства здравоохранения страны, количество летальных случаев от последствий COVID-19 достигло 46 688. В общей сложности вирусом SARS-CoV-2 заражены 424 637 мексиканцев. Впрочем, эксперты полагают, что реальное число инфицированных значительно выше, поскольку в Мексике делается относительно мало тестов.

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Еврокомиссия поручила двум немецким предприятиям - концерну по производству программного обеспечения SAP и "дочке" телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom, T-Systems - разработать решение, чтобы сделать совместимыми приложения, предупреждающие о возможной опасности заразиться коронавирусом, которые используются в разных странах Евросоюза. Должна быть создана платформа, на которой различные приложения смогут обмениваться информацией. В Германии такая программа была запущена в середине июня, с тех пор ее загрузили к себе на смартфоны 16,5 млн человек. Кроме ФРГ, такие приложения, программный код которых основывается на едином стандарте, разработанном американскими компаниями Apple и Google, используются еще в 15 странах и регионах мира: в Австрии, Бразилии, Гибралтаре, Дании, Ирландии, Италии, Канаде, Латвии, Польше, Саудовской Аравии, Северной Ирландии, Уругвае, Хорватии, Швейцарии и Японии.

Национальный археологический музей в Афинах

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Из-за увеличения количества зараженных в Греции и на Кипре ужесточают правила ношения масок. В обеих странах маски обяжут носить во всех закрытых общественных помещениях, в том числе в церквях.

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В США запустят приложение для отслеживания заражений коронавирусом. Об этом заявила компания Alphabet, владеющая корпорацией Google. Приложение будет опробовано в 20 штатах, где проживают 45 процентов американцев. Цель приложения, так же как и в других странах, - информировать людей о возможных контактах с инфицированными.

Хроника пандемии 31 июля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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