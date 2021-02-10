Коронавирус: в Нью-Йорке открывают стадионы

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 107 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 79 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 11 февраля (время московское).

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Кабинет министров Украины запретил регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса "Sputnik V". Это решение опирается на принятый Верховной радой законопроект, согласно которому пройти государственную регистрацию могут только те вакцины, которые не разработаны в государстве, признанном страной-агрессором.

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В Нью-Йорке в конце февраля вновь открываются стадионы - спустя почти год после их закрытия из-за пандемии. Разрешенное количество зрителей - 10 процентов от общей вместимости.

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Немецкие учителя и воспитатели будут зачислены в более приоритетную группу вакцинации от коронавируса - вторую по очереди. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). По ее словам, представителям этих профессий очень сложно соблюдать социальную дистанцию. Первые школы в нескольких немецких землях откроются уже 22 февраля. Меркель заявила, что учителя и воспитатели должны пройти вакцинацию до начала лета.

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Кипр с 1 марта открывает свои границы для туристов из 56 стран. В этот перечень входят все государства Евросоюза, а также Россия, Украина, Беларусь, Израиль и еще несколько.

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Каждый третий немецкий ребенок страдает от тревожных расстройств, депрессии, головной боли или психосоматических симптомов, связанных с пандемией и локдауном. При этом дети из малообеспеченных семей и семей мигрантов подвержены этим расстройствам непропорционально чаще. Об этом говорится в исследовании университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф.

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