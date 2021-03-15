Коронавирус: глава Минздрава Украины недоволен медленной вакцинацией

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 16 марта (время московское).

++00.40++

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возложил на местные власти ответственность за то, что кампания вакцинации от коронавируса в стране продвигается медленно. "Это вопрос, который мы поднимаем перед местными властями, не министерство же непосредственно вакцинирует", - заявил он в телеэфире. По его словам, с 22 марта прививки можно будет делать в кабинетах прививок у семейных врачей. Степанов также сообщил, что следующая партия вакцины против коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и произведенная Институтом сывороток Индии объемом в 1,5 млн доз должна быть поставлена в Украину до 31 марта.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 марта >>>

Смотрите также: