 Коронавирус: глава Минздрава Украины недоволен медленной вакцинацией | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 15.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: глава Минздрава Украины недоволен медленной вакцинацией

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились 120 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 16 марта.

Подготовка к прививке в Украине

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 16 марта (время московское).

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возложил на местные власти ответственность за то, что кампания вакцинации от коронавируса в стране продвигается медленно. "Это вопрос, который мы поднимаем перед местными властями, не министерство же непосредственно вакцинирует", - заявил он в телеэфире. По его словам, с 22 марта прививки можно будет делать в кабинетах прививок у семейных врачей. Степанов также сообщил, что следующая партия вакцины против коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и произведенная Институтом сывороток Индии объемом в 1,5 млн доз должна быть поставлена в Украину до 31 марта.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 марта >>>

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    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

    Автор: Андрей Гурков


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