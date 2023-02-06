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Алексей Венедиктов (фото из архива)Фото: AP/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Суд не стал признавать правоту слов Венедиктова о Пригожине

Евгений Жуков
1 ч. назад

Евгений Пригожин признал, что является создателем ЧВК Вагнера, и согласился "отдать победу" в суде журналисту Алексею Венедиктову. Но суд отказался пересматривать прежнее решение по иску бизнесмена.

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Пресненский районный суд Москвы отказался пересматривать ранее частично удовлетворенный иск создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина к бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, который назвал его в эфире "хозяином ЧВК Вагнера". "Суд отказал в пересмотре решения по делу "Пригожин vs Венедиктов". Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы "Вагнер", - написал в Telegram Венедиктов в понедельник, 6 февраля.

"Суд отказался принять "подарок" Пригожина Венедиктову. Да что же это делается-то", - добавил журналист, напомнив о словах Пригожина, который в январе заявил, что "дарит победу" в суде Венедиктову.

Пригожин признал свою роль в создании ЧВК

В сентябре 2022 года Пригожин признался, что является создателем ЧВК. После этого Венедиктов и его адвокат Калой Ахильгов настаивали на пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Тем не менее, суд не стал пересматривать свое старое решение от августа 2022 года, в котором признал слова главреда "Эха Москвы" о Пригожине как "хозяине ЧВК Вагнера" недостоверной информацией.

В суде не объяснили отказ пересматривать дело. В его пресс-службе агентству ТАСС заявили, что мотивы этого решения будут позднее изложены в письменном виде, а решение опубликуют на сайте суда.

Смотрите также:

Путин и Пригожин: кому служит ЧВК Вагнера?

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