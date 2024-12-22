"Хорошо для экологии": в России снова спрос на секонд-хенды

Экономические трудности и рост цен заставляют россиян искать способы сэкономить. Один из них - повторное использование вещей. Это меняет потребительские привычки россиян, что хорошо для экологии, полагают экоактивисты.

Рост интереса в России к комиссионным магазинам, секонд-хендам и сервисам по ремонту бытовой техники наблюдается по всей стране. Все больше россиян, сталкиваясь с резким подорожанием жизни, предпочитают отказаться от покупок новых товаров, особенно одежды и обуви, и обращаются к более доступным альтернативам. Социологи отмечают, что в условиях экономической нестабильности в первую очередь россияне сокращают расходы на путешествия, развлечения и предметы роскоши. Особенно это заметно среди молодежи. В то же время наблюдается рост спроса на секонд-хенды, независимо от ценовой категории, а также на услуги по ремонту бытовой техники, где затраты значительно ниже, чем на покупку новых товаров. DW узнала у экспертов, как экономический кризис и война в Украине меняет потребительские привычки россиян.

Экономика России: от кризиса к советскому типу экономики

В ноябре 2024 года годовая инфляция в России составила 8,88%, что более чем в два раза превышает целевой уровень Центрального банка. Попытки властей сдержать рост цен, включая повышение ключевой ставки, оказались не столь эффективными. Реальная годовая инфляция превышает официальную - более чем в 7 раз, уверен экономист Игорь Липсиц.

По его мнению, российская экономика все больше напоминает советскую модель, ориентированную на военные нужды, когда значительные средства вкладывались в военно-промышленный комплекс, а социальные вопросы отходили на второй план. В этих нестабильных экономических условиях относительно комфортно будут чувствовать себя те, кто будет оказывать услуги по ремонту или перепродаже старых товаров, считает он.

Спрос на подержанные вещи растет, в том числе на брендовые

Спрос на люксовые товары, сданные в комиссионные магазины, продолжает расти, отмечает Андрей Федотовский, председатель Ассоциации комиссионных магазинов и владелец сети бутиков "Комильфо". Этот тренд, по его словам, сформировался еще до начала "сложных экономических времен", но санкции и уход западных брендов с российского рынка только усилили его.

"Мода на перепродажу брендовой одежды - это часть глобального тренда на сознательное и экологичное потребление", - объясняет он. По его словам, покупатели ищут возможность купить брендовые вещи по более доступным ценам, а владельцы дорогих товаров могут вернуть часть вложенных средств, продав их в ресейле (секонд-хенд брендовых товаров). Он отмечает, что в условиях экономического кризиса даже обеспеченные россияне переходят на экономику замкнутого цикла, предпочитая перепродажу новых товаров старым.

Федотовский отмечает, что цены в комиссионных магазинах увеличились на 8-9%, что соответствует уровню инфляции. Однако это не идет ни в какое сравнение с ростом цен на новые брендовые товары, которые поступают в Россию через серый импорт, добавляет он. При этом спрос на перепроданные люксовые вещи значительно возрос в регионах, где, как полагает глава Ассоциации комиссионных магазинов, в последние годы появились новые финансовые возможности - например, увеличение зарплат в оборонных предприятиях. "В регионах появились финансовые возможности: выросли зарплаты до 200-300 тысяч рублей в месяц, всякие там "боевые", - объясняет он.

Ремонт как альтернатива покупке нового

Также наблюдается рост спроса на услуги по ремонту бытовой техники. В условиях резкого подорожания новых товаров, особенно импортных, россияне все чаще предпочитают починить старую технику, чем покупать новую. Это приводит к увеличению числа сервисов по ремонту и восстановлению старых товаров, что в свою очередь способствует снижению отходов и меньшему воздействию на окружающую среду. Спрос на вторичное использование вещей в России продолжает набирать популярность, и одним из бенефициаров этого тренда стал крупнейший онлайн-ретейлер "Авито". Изначально созданный как площадка для обмена товарами между частными пользователями (C2C), "Авито" стал одним из самых быстрорастущих онлайн-ретейлеров в стране, с товарооборотом в 1,9 трлн рублей в 2023 году - сопоставимым с показателями лидеров российской онлайн-торговли.

Ремонт техники пользуется спросом в России Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

В компании отмечают значительный рост интереса к б/у товарам, включая одежду, а также к услугам по ремонту бытовой техники. Например, за последний год было зафиксировано резкое увеличение числа объявлений о ремонте бытовых приборов: в 2022 году их количество выросло на 45%, а в 2023 году - на 64%. Особенно заметно вырос спрос на услуги по ремонту стиральных и сушильных машин, которые увеличились на 181%, писало издание "Ведомости" со ссылкой на "Авито услуги". В то же время наблюдается снижение интереса к ремонту компьютерной техники - на 30%. Эксперты связывают это с проблемами в поставках импортных комплектующих и усилением санкционного давления на российскую экономику.

Экологические организации приветствуют рост спроса на б/у вещи

Растущий интерес к секонд-хендам и бэушным товарам также замечают экологические организации. В беседе с DW представители таких движений, как "Раздельный сбор", отметили, что сложное экономическое положение в России способствует изменениям в потребительских привычках и становится возможностью для более осознанного потребления. По данным организации, более 78% текстиля, выбрасываемого в мусорные контейнеры в России, еще пригодно для повторного использования или переработки. "Около 20% семей в России не могут себе позволить покупку новой одежды, а в крупных городах ежедневно выбрасываются сотни килограммов одежды", - говорит Ирина Жасминова, сотрудница "Раздельного сбора". Она также отмечает небольшой рост посещаемости благотворительных свопов, организуемых движением.

Однако, несмотря на положительные изменения, ухудшение экономической ситуации в России оказывает негативное влияние на сферу отходов, обращает внимание Анна Гаркуша, руководитель проекта "#вчемкупить" ассоциации "Раздельный сбор". По ее словам, ряд предприятий, занимающихся переработкой вторичных ресурсов, столкнулись с технологическими трудностями из-за санкций: стало сложнее ремонтировать оборудование, искать новые решения. Некоторые пункты по сбору раздельного мусора были вынуждены закрыться из-за финансовых сложностей и отсутствия господдержки. "Например, одному из таких пунктов в Санкт-Петербурге на Софийской улице резко повысили арендную плату, и они больше не могли работать с убытками", - рассказывает Гаркуша.

Эксперт также подчеркивает, что экономические трудности подрывают энтузиазм граждан в вопросах экологии: "Прежде всего, переработка может стоить дороже, чем первичное производство - в результате конечная продукция может стоить дороже". Рост спроса на услуги по ремонту техники, на одежду в секонд-хендах она склонна объяснять скорее соображениями экономии, чем сознательным экологическим выбором.