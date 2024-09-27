Ходорковский решил не подавать судебный иск против ФБК

Михаил Ходорковский заявил, что не будет подавать иск к Фонду борьбы с коррупцией из-за "Невзлингейта", чтобы не наносить еще один "удар по российской оппозиции", "существенным элементом" которой он себя считает.

Политик и предприниматель Михаил Ходорковский не будет подавать в суд иск против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за его фильма-расследования о покушениях на сотрудников ФБК, якобы заказанных сооснователем ЮКОСа Леонидом Невзлиным. Такой вывод можно сделать из интервью Ходорковского журналисту Александру Плющеву, которое было опубликовано в четверг, 26 сентября, на его YouTube-канале The Breakfast Show.

В интервью Ходорковский заявил, что счел расследование ФБК атакой на себя, поскольку его фамилия упоминается там более 40 раз. Бизнесмен попросил своих адвокатов подготовить иск по поводу распространения порочащих его сведений, но, по его словам, в итоге передумал обращаться в суд, поскольку это стало бы "вторым ударом по российской оппозиции после того удара, который уже нанес ФБК" своим фильмом и "нападками на членов Антивоенного комитета". Михаил Ходорковский подчеркнул, что считает себя "существенным элементом" российской оппозиции и видит свою роль в объединении людей для совместной борьбы против путинского режима и против войны с Украиной.

Ходорковский также сообщил, что по-прежнему сомневается в виновности Леонида Невзлина, несмотря на представленные ФБК доказательства. "Я ему (Невзлину) задал прямой вопрос: "Какое ты касательство к этому имеешь?" Он мне сказал: "Никаких заказов я не делал. Я буду сотрудничать со следственными органами". Это меня несколько успокоило. Потому что Леонид Борисович мне по жизни в общем особо не врал", - сказал экс-глава ЮКОСа.

"Невзлингейт" и Ходорковский

12 сентября ФБК опубликовал на своем YouTube-канале расследование, в котором обвинил предпринимателя и общественного деятеля Леонида Невзлина в подготовке нападений на бывшего директора Anti-Corruption Foundation (ACF, международный ФБК) Леонида Волкова и еще двух российских оппозиционеров. В видеоролике говорится и о том, что Ходорковский тесно связан с Невзлиным и "как минимум его покрывает". ФБК призвал "всех, кто в любом качестве сотрудничает со структурами Михаила Ходорковского, перестать это делать до выяснения обстоятельств и степени его личной вовлеченности и осведомленности о преступлениях человека, которого он называет больше, чем родственником".

Ходорковский после выхода расследования предположил, что либо Невзлин "сошел с ума", либо это "ФСБшная провокация и фейк, на который потрачено много денег". "Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию", - указал тогда предприниматель. При этом он не отрицал, что Невзлин - его многолетний "бизнес-партнер, соратник и друг", однако заявил, что "в политическом смысле" они идут "разными путями".

Сам Леонид Невзлин назвал обвинения, выдвинутые против него Фондом борьбы с коррупцией, "состряпанным в Москве сливом" и выразил убеждение, что правосудие в демократической стране подтвердит их "абсурдность и полную несостоятельность".