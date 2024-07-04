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"Хезболлах" выпустила по Израилю более 200 ракет и дронов

Жан Рофе
4 июля 2024 г.

Атака "Хезболлах" на север Израиля стала ответом на убийство ее командира. ЦАХАЛ нанес удары по объектам группировки на юге Ливана.

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Пожарные тушат пожар на контролируемой Израилем части Голанских высот после атаки ракет и беспилотников из Ливана
В некоторых районах на севере Израиля возникли пожары после атаки ракет и беспилотников из ЛиванаФото: Gil Eliyahu/AP Photo/picture alliance

Радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" в четверг, 4 июля, выпустило по военным базам на севере Израиля более 200 ракет и беспилотников, начиненных взрывчаткой. В заявлении группировки говорится, что атака стала ответом на израильский авиаудар, в результате которого погиб один из ее военных командиров.

Это крупнейшая атака "Хезболлах" на Израиль за время начавшейся 7 октября 2023 года войны в секторе Газа, отмечает портал Ynet. По его информации, в результате обстрелов в некоторых районах на севере Израиля возникли пожары.

ЦАХАЛ ответил ударами по объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обстрелы с территории соседней страны, заявив, что часть ракет и дронов были перехвачены. О пострадавших или погибших в результате атаки не сообщается. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана.

Накануне ЦАХАЛ объявил об ликвидации Мухаммеда Насера, командира подразделения "Хезболлах" "Азиз". "Насер получил должность в 2016 году и руководил ракетными обстрелами, которые велись с юго-запада Ливана по израильским мирным жителям, общинам и силам безопасности. Он также организовал множество террористических атак на Израиль как во время, так и до войны", - говорится в заявлении.

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