"Хезболлах" выпустила по Израилю 320 ракет и снарядов

Массированный обстрел со стороны "Хезболлах" произошел в один из главных еврейских праздников Йом Кипур.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 12 октября, зафиксировала запуск 320 ракет и снарядов по территории страны со стороны террористического движения "Хезболлах", сообщила пресс-служба армии.

Массированный обстрел со стороны "Хезболлах" произошел в один из главных еврейских праздников Йом Кипур. По данным ЦАХАЛ, большая часть ракет и беспилотников была перехвачена израильской ПВО, остальные упали в открытой местности.

Двое израильтян получили легкие осколочные ранения недалеко от северного города Акко, сообщили израильские СМИ. На курорте Герцлия недалеко от Тель-Авива дрон, преодолев систему ПВО, нанес повреждения зданиям. "ЦАХАЛ продолжит защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации "Хезболлах", - заявили в ЦАХАЛ.

Военная операция ЦАХАЛ против "Хезболлах"

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах" во второй половине сентября 2024 года. В результате ударов с воздуха были поражены хранилища ракет, дронов и пусковых установок для них, расположенные на территории Ливана.

"Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль с ливанской территории, а также поддерживает боевиков ХАМАС, с которыми Израиль ведет войну в секторе Газа. В течение месяца ЦАХАЛ удалось убить лидера "Хезболлах" Хасана Насраллу, возглавлявшего движение более 30 лет, затем его преемника, а потом и следующего преемника.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств.