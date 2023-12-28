РФ за сутки 7 раз обстреляла Херсон управляемыми авиабомбами

За сутки на Херсон войска России сбросили 7 управляемых авиабомб, при ночном обстреле в Херсонской области погиб мужчина. Ночью ВСУ сбили 7 из 8 российских дронов. В разных районах Крыма прогремели взрывы.

В течение минувших суток российские силы неоднократно обстреливали Херсон и Херсонскую область. Так, сам областной центр семь раз подвергся ударам управляемыми авиабомбами, заявила в четверг, 28 декабря, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В целом за сутки Херсон был обстрелян трижды, дважды подвергся обстрелу Станислав и один раз - Тягинка. При этом пострадали 2 человека, а также инфраструктура региона: жилые дома, частный сектор, гаражи, машины. Но, по словам Гуменюк, разрушения "в разы меньше по сравнению с предыдущими сутками".

"Враг пытался бить по прибрежной инфраструктуре правого берега, пытаясь остановить поставки в Силы обороны, которые на левом берегу удачно отражают штурмы врага. Их за минувшие сутки было 10",- приводит слова Натальи Гуменюк "РБК-Украина" .

Один погибший под Херсоном

По словам спикера Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Толоконникова, в результате ночного обстрела Херсона возник пожар, обошлось без пострадавших. Представитель ОВА также рассказал об одном погибшем мужчине при обстреле Новоберислава Херсонской области.

ВСУ сбили семь российских дронов из восьми

Российские вооруженные силы выпустили в ночь на четверг, 28 декабря, по территории Украины восемь дронов-камикадзе Shahed-136. Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, беспилотники были запущены из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

В сообщении указывается, что 7 из этих дронов были сбиты над территорией Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Взрывы в Крыму

В то же время в течение ночи зафиксированы взрывы в аннексированном Крыму. "Крымский ветер" передает со ссылкой на очевидцев о пяти мощных взрывах в Севастополе, а также четырех - в районе Красноперекопска и в самом городе. По данным Telegram-канала Astra, движение на Крымском мосту было перекрыто.

Минобороны России заявило о том, что над территорией Крыма сбиты два украинских БПЛА.

Накануне ночью войска РФ массированно атаковали Украину дронами, 32 из 46 "шахедов" были сбиты. После атаки россиян в Херсоне произошли масштабные отключения электроэнергии. Двое человек были убиты в Одесской области, один человек - в Херсонской.

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