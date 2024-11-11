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ХДС/ХСС будет отклонять любую повестку дня в бундестаге

Алексей Волошинов
11 ноября 2024 г.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС, стремясь добиться скорейшего голосования о доверии канцлеру Шольцу, решил не согласовывать ни один пункт повестки дня в бундестаге.

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Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц на пленарном заседании бундестага, 7 ноября 2024 года
Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц на пленарном заседании бундестага, 7 ноября 2024 годаФото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Чтобы добиться скорейшего голосования бундестага о доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz), блок находящихся в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), решил не поддерживать ни один пункт повестки дня в парламенте страны. "До тех пор пока не будет поставлен вопрос о доверии, мы будем отклонять повестку дня в бундестаге", - заявил в интервью медиагруппе Mediengruppe Bayern в понедельник, 11 ноября, управляющий делами парламентской фракции ХДС/ХСС Александер Хоффман (Alexander Hoffmann).

Он уточнил, что христианские партии готовы сделать исключение лишь для "процедур чрезвычайной срочности либо межфракционного консенсуса".

Шольц готов к голосованию о доверии еще до конца 2024 года

Днем ранее Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что не исключает, что предложит бундестагу решить вопрос о доверии его правительству еще до Рождества, хотя первоначально планировал провести эту процедуру лишь в середине января 2025 года.

"Для меня нет никакой проблемы в том, чтобы поднять вопрос о доверии перед Рождеством, если все видят это именно так", - сказал канцлер. По словам Шольца, формально он как канцлер должен сам инициировать этот шаг, что уже анонсировано на 15 января. Однако если лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) и лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) придут к соглашению по дате поднятия вопроса о доверии канцлеру, Шольц "примет это во внимание".

В оставшиеся до Рождества недели канцлер ФРГ хочет добиться утверждения в бундестаге нескольких - неотложных, по его словам - правительственных проектов. Мерц, в свою очередь, настаивает на поднятии вопроса о доверии правительству до обозначенной Шольцем даты.

Президент ФРГ Штайнмайер отложил визит в Саудовскую Аравию

В канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера 11 ноября сообщили, что он отложит запланированный на следующую неделю визит в Саудовскую Аравию из-за неясной ситуации, сложившейся в Германии после распада правящей коалиции. Утверждается, что Штайнмайер хочет успеть провести переговоры с политическими лидерами в Берлине.

По данным СМИ, принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отнесся к просьбе о переносе визита с пониманием.

Комитет бундестага по контролю за выборами проведет специальное заседание

В тот же день было объявлено, что комитет бундестага по контролю за выборами проведет 12 ноября специальное заседание, чтобы обсудить подготовку к ожидаемому досрочному голосованию. В числе прочих в нем будет участвовать глава Федеральной избирательной комиссии Германии Рут Бранд (Ruth Brand), которая ранее в письме канцлеру Шольцу сообщила о "непредсказуемых рисках" при выборе слишком ранней даты для голосования. В частности, Бранд предупредила о возможной нехватки бумаги для проведения голосования.

Распад правительственной коалиции в Германии

Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября заявил, что 15 января вынесет на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству - чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Ранее в тот же деньон объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) - председателя Свободной демократической партии (СвДП).

Партнеров по коалиции уже давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могли согласовать бюджет Германии на 2025 год. Конфликт вспыхнул с новой силой в конце прошлой недели, когда достоянием гласности стало письмо Линднера канцлеру с требованием кардинального изменения экономической, финансовой и социальной политики Германии. Это послание было встречено резкой критикой со стороны СДПГ и "Союза-90"/"зеленых", обвинивших свободных демократов в нежелании сообща искать решение проблем, стоящих перед страной, и стремлении найти повод для разрыва коалиции.

В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась. Оппозиция настаивает на более раннем сроке голосования в парламенте о доверии правительству Шольца и скорейшем проведении досрочных выборов в бундестаг.

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