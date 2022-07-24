ХДС, Христианско-демократический союз

Консервативная, так называемая народная партия. Вместе с ХСС образует в бундестаге единую фракцию. Представители ХДС шесть раз становились президентами ФРГ и пять раз - федеральными канцлерами.

Христианско-демократический союз был основан 26 июня 1945 года, с 1949 года действует в парламентском блоке (унии) с Христианско-социальным союзом, образуя вместе с ним единую фракцию. Регулярно участвует в выборах в бундестаг. Главные програмные принципы - соблюдение в политике этических основ христианства, идея "социальной рыночной экономики", прочная интеграция ФРГ в западные структуры и приверженность западной системе ценностей. Председателем ХДС на данный момент является Фридрих Мерц (Friedrich Merz).