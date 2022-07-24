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ХДС, Христианско-демократический союз

Консервативная, так называемая народная партия. Вместе с ХСС образует в бундестаге единую фракцию. Представители ХДС шесть раз становились президентами ФРГ и пять раз - федеральными канцлерами.

Христианско-демократический союз был основан 26 июня 1945 года, с 1949 года действует в парламентском блоке (унии) с Христианско-социальным союзом, образуя вместе с ним единую фракцию. Регулярно участвует в выборах в бундестаг. Главные програмные принципы - соблюдение в политике этических основ христианства, идея "социальной рыночной экономики", прочная интеграция ФРГ в западные структуры и приверженность западной системе ценностей. Председателем ХДС на данный момент является Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Лидер оппозиции ФРГ Мерц: В ХДС нет раскола по вопросу отношения к России

Лидер оппозиции ФРГ Мерц: В ХДС нет раскола по вопросу отношения к России 24.07.2022

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью ZDF ответил на вопросы об Украине и российском газе, женской квоте в его партии и использовании атомной энергии в Германии.
Глава ХДС Фридрих Мерц встретился в Киеве с Кличко и Зеленским

Глава ХДС Фридрих Мерц встретился в Киеве с Кличко и Зеленским 03.05.2022

Лидер ХДС Мерц заявил, что потрясен увиденными разрушениями в Ирпене. В ходе визита в Киев он встретился с мэром украинской столицы Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Председатель ХДС Фридрих Мерц нанесет визит в Украину

Председатель ХДС Фридрих Мерц нанесет визит в Украину 01.05.2022

Лидер оппозиции в Германии продемонстрирует Украине поддержку со стороны ФРГ. Федеральное ведомство по уголовным делам призывало лидера оппозиции в ФРГ отложить поездку в Киев.
Лидер оппозиции в ФРГ раскритиковал канцлера за позицию по вооружениям для Киева

Лидер оппозиции в ФРГ раскритиковал канцлера за позицию по вооружениям для Киева 16.04.2022

По словам Фридриха Мерца, своим поведением канцлер ФРГ ставит под угрозу сплоченность всего европейского сообщества. Мы хотим знать, какое оружие поставляется Киеву, отметил лидер ХДС.

Меркель не намерена комментировать свою политику в отношении России

Меркель не намерена комментировать свою политику в отношении России 11.04.2022

Ангела Меркель не будет высказываться о проводившейся ей политике в отношении РФ - несмотря на призывы из рядов ХДС, заявила ее представитель.

Немецкие социал-демократы побеждают на выборах в Сааре

Немецкие социал-демократы побеждают на выборах в Сааре 27.03.2022

По предварительным результатам, лидером на выборах в ландтаг федеральной земли Саар стала СДПГ. Она обходит ХДС, который возглавлял правительство региона с 1999 года.
Председателем консервативной фракции бундестага избран Фридрих Мерц

Председателем консервативной фракции бундестага избран Фридрих Мерц 15.02.2022

Ушедший в оппозицию после выборов Христианско-демократический союз передал Фридриху Мерцу важнейшие посты.
Консерваторы ФРГ призывают Берлин к четкой позиции в конфликте вокруг Украины

Консерваторы ФРГ призывают Берлин к четкой позиции в конфликте вокруг Украины 03.02.2022

В партиях ХДС и ХСС не видят четкой позиции федерального правительства в вопросе о конфликте вокруг Украины. Глава ХДС призывает не относиться к России как к врагу.
В ФРГ новым председателем ХДС избран Фридрих Мерц

В ФРГ новым председателем ХДС избран Фридрих Мерц 22.01.2022

Участники онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) проголосовали за нового председателя партии. Процедура выборов формально завершится после голосования по почте.
Будущий лидер ХДС призвал не отключать Россию от системы SWIFT

Будущий лидер ХДС призвал не отключать Россию от системы SWIFT 16.01.2022

Отключение России от SWIFT грозит "сломать хребет" платежной системе, заявил Фридрих Мерц. Этот шаг ударит по России, но нанесет заметный ущерб и Германии как стране-экспортеру, предупредил политик.
Глава МИД ФРГ считает Северный поток - 2 геостратегическим проектом

Глава МИД ФРГ считает "Северный поток - 2" геостратегическим проектом 28.12.2021

Анналена Бербок не считает "СП-2" сугубо экономическим проектом. А замглавы фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвал ослабить зависимость Германии от газа из РФ, напомнив о сжиженном газе США и ветроэнергетике.
В ФРГ партию Меркель возглавит ее главный соперник Фридрих Мерц

В ФРГ партию Меркель возглавит ее главный соперник Фридрих Мерц 17.12.2021

Почти две трети членов ХДС желают видеть своим председателем экс-главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца. Мерц будет официально избран председателем христианских демократов на съезде партии в январе.
Главу МИД ФРГ призвали занять четкую позицию по Северному потоку-2

Главу МИД ФРГ призвали занять четкую позицию по "Северному потоку-2" 12.12.2021

"Немыслимо, чтобы "Северный поток - 2" был введен в эксплуатацию, если Россия действительно нападет на Украину", - считает один из кандидатов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген.
Немецкий политик против запуска Северного потока - 2 в случае войны России с Украиной

Немецкий политик против запуска "Северного потока - 2" в случае войны России с Украиной 06.12.2021

Кандидат на пост главы ХДС заявил, что НАТО не будет воевать с Россией, если та нападет на Украину. Норберт Рёттген, однако, подчеркнул, что в случае войны новый газопровод не должен быть запущен.
Двое депутатов бундестага призвали к запуску Северного потока - 2

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2" 21.10.2021

Представители фракций ХДС/ХСС и "Левой партии" раскритиковали лидера "зеленых", которая обвинила Россию в газовом шантаже.

ХДС переизберет все руководство партии

ХДС переизберет все руководство партии 11.10.2021

Христианско-демократический союз намерен сменить состав федерального правления на партийном съезде после слабых результатов на выборах в бундестаг.
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