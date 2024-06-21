Хавьер Милей в Берлине: бензопила, медаль и фото с Шольцем

Президент Аргентины Хавьер Милей, вступивший в должность более полугода назад, в ходе предвыборной кампании неоднократно использовал бензопилу в качестве символа разрушения старой политической системы, за что и получил прозвище "человек-бензопила". Во время визита в Германию, начинающегося в субботу, 22 июня, Милея также ждет пила, но на этот раз президент вряд ли будет в восторге. Мюнхенский институт окружающей среды наградил его антипремией "Ржавая бензопила" - за "пренебрежение экологией и правами человека, а также за деструктивную политику по отношению к государству и обществу".

Хавьер Милей с бензопилой Фото: Marcos Gomez/AG La Plata/AFP

Немецкая экологическая НПО Power Shift и ряд других организаций объявили "месяц против Милея", который начался 25 мая и продлится вплоть до прибытия аргентинского лидера в ФРГ. В течение этого времени во многих немецких городах проходили панельные дискуссии, лекции и выставки в знак протеста против предстоящего визита. Участники гражданского альянса направили в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) открытое письмо с просьбой не предоставлять Милею платформу для выступлений, но ответа пока не получили.

"Вся его политика катастрофична, – говорит представительница Power Shift Беттина Мюллер (Bettina Müller) в разговоре с DW. – Ограничение права на демонстрации, замороженные пенсии, в столовые для бедных месяцами не поставляют продукты, а социальная поддержка больше вообще не финансируется. Уровень бедности вырос до 56 процентов, права человека попираются, а экологическое законодательство совершенно ослаблено".

Награжден в Германии медалью

Власти Германии явно стараются не придавать визиту Милея слишком большого значения. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил лишь о "коротком рабочем визите" без значительных общественных мероприятий. По пожеланию аргентинской стороны из программы визита были вычеркнуты прием с военными почестями, а также совместная пресс-конференция после встречи с Олафом Шольцем.

Плакат против визита аргентинского президента в ФРГ Фото: privat

Вполне возможно, что Милей не решился бы приехать в Германию после саммита "большой семерки", прошедшего недавно в Италии, если бы не другая церемония награждения, которой он действительно может быть рад. 22 июня праволиберальное "Общество имени Фридриха фон Хайека" наградит президента "медалью Хайека", как говорится в обосновании, за то, что он предоставляет Аргентине возможность встать на путь, "который вернет страну к процветанию". Австрийский экономист Фридрих Август фон Хайек считается отцом неолиберализма, так что на вручении в Гамбурге награды его имени Милей может чувствовать себя как дома.

Новые "друзья" президента Аргентины

Если присмотреться к зарубежным визитам Милея, очевидной становится закономерность: политическая дипломатия уступает общению с единомышленниками.

Глава Аргентины так и не посетил соседнее государство и важнейшего торгового партнера – Бразилию, а в ходе предвыборной гонки он называл бразильского президента Лулу да Силву "разъяренным коммунистом". Вместо этого Милей отправился к президенту Сальвадора Найибу Букеле, который ввел в стране биткойн в качестве официального платежного средства и посадил за решетку десятки тысяч людей.

Хавьер Милей и Илон Маск на фабрике Tesla в Техасе Фото: Presidencia de la Nación Argentina/Handout/Getty Images

Главу Белого дома Джо Байдена Милей визитом не почтил, однако в феврале в Вашингтоне он встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, который скандировал "Сделаем Аргентину снова великой", а пару месяцев спустя аргентинский лидер посетил в Техасе бизнесмена Илона Маска с посланием о "совместной поддержке свободного рынка". И, наконец, многие запомнили выступление Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он заявил, что "капитализм и свободная торговля – единственный способ побороть бедность во всем мире".

"Солидарность и уважение – это не для Милея"

"В Аргентине Милея сильно критикуют за то, что за всего за полгода на посту президента он провел в путешествиях уже больше месяца. Это рекорд. Он летал в США на могилу раввина, который умер 30 лет назад, посетил Израиль и правое правительство Биньямина Нетаньяху, он побывал в Испании по приглашению экстремистов из Vox (ультраправая партия "Голос". - Ред.). И люди задаются вопросом: какую экономическую и политическую выгоду это может принести Аргентине, если даже из Давоса он не привез ни единого песо?" - говорит аргентинский политический журналист и биограф Милея Хуан Луис Гонсалес.

Хуан Луис Гонсалес Фото: Juan F. Gerrari

Гонсалес – один из тех, кто знает о самопровозглашенном анархо-капиталисте практически все. В своей книге "Псих", посвященной аргентинскому лидеру, он подробно описал и начало политической карьеры Милея, и ее стремительный взлет. Бестселлер рассказывает о человеке, которого якобы сам бог избрал президентом Аргентины, который через медиума разговаривает со своей мертвой собакой и считает себя одним из самых одиноких людей в мире.

"Не удивительно, что Милей не верит в международное сотрудничество. Он убежден, что миром должна править свободная торговля. Жизни людей, солидарность, уважение и альтруизм для него – категории, которыми можно пренебречь. Ему важны только личные интересы и выгода", – констатирует Гонсалес.

Что общего у Хавьера Милея и Дональда Трампа?

Может ли канцлер Шольц вообще подготовиться ко встрече с таким эксцентричным политиком? Руководительница офиса Фонда имени Фридриха Эберта в Аргентине Свенья Бланке (Svenja Blanke) уверена, что нет. По ее мнению, Милей – аутсайдер, чей подход к работе, так же как и в случае с Дональдом Трампом, отличается от методов других политиков. Однако она уверена, что благодаря профессионализму Шольц сможет отреагировать соответствующим образом.

Хавьер Милей и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне Фото: Argentine Presidency/REUTERS

"В Аргентине и вообще в Латинской Америке Германию считают серьезной страной с серьезными интересами, особенно в инвестиционном плане, и это в зоне интересов Милея. С другой стороны, я могу предположить, что его волнует только фото с канцлером Шольцем, потому что в первую очередь его интересует влияние в соцсетях", – говорит Бланке в разговоре с DW.

Идеологические путешествия Милея

Аргентинский лидер явно относит себя к политикам ультраправого толка, и именно в этом контексте следует рассматривать его последнюю пламенную речь в Мадриде месяц назад перед сторонниками ультраправой партии "Голос". В течение 45 минут Милей критиковал Евросоюз, призывал к битве культур и ругал социализм, называя его раковой опухолью. Тысячи зрителей тогда встретили это выступление с восторгом.

Хавьер Милей и Джорджа Мелони на саммите G7 Фото: IPA/ABACA/IMAGO

На мероприятии также присутствовали другие политики правого толка, такие как Марин Ле Пен из французского "Национального объединения", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также глава правительства Италии Джорджа Мелони. Речь Милея вызвала дипломатический скандал: после того как он назвал "коррупционеркой" жену испанского премьера Педро Санчеса, Испания отозвала своего посла из Буэнос-Айреса.

По мнению Бланке, аргентинский президент считает себя влиятельной личностью мирового масштаба. "Комментируя европейские выборы, Милей заявил, что он также внес вклад в укрепление позиций ультраправых сил. Его зарубежные поездки имеют прежде всего идеологический характер, именно поэтому он посещает партийные мероприятия или ездит в США к бизнес-титанам. Это его герои и часть его нарратива о свободе и свободном рынке", - считает Свенья Бланке.