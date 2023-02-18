Харрис: РФ совершила преступления против человечности

На 360-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 февраля (время московское).

++16.40++

Глава американского Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова в беседе с DW на Мюнхенской конференции по безопасности выразила уверенность, что "если Россия победит в Украине, это будет геополитическая катастрофа с невероятными долгосрочными последствиями для руководства США". Специалист констатировала, что Россия уже начала новое наступление в Украине. "Думаю, что решающий момент наступит, когда мы поймем, сможет ли Украина разрушить сухопутный мост, благодаря которому Россия сейчас контролирует Крым", - добавила Полякова.

++16.30++

Российские военные взяли под контроль село Гряниковка в Харьковской области, утверждает представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В Генштабе ВС Украины ранее говорили, что в течение минувших суток "отбиты атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области".

Генсек НАТО призвал не бояться поставлять оружие Украине

++16.20++

Йенс Столтенберг Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от неоправданной осторожности при поставках вооружений Украине. "Некоторые опасаются, что наша поддержка Украины сопряжена с рисками эскалации, но самым большим риском является победа российского президента Владимира Путина, опций вообще без всякого риска не существует", - заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. "Если Путин победит в Украине, то он и другие авторитарные правители решат, что они могут применять силу и получать то, чего они хотят. Это сделает мир опаснее, а НАТО уязвимее. Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы", - указал Столтенберг.

В качестве конкретного примера необходимости сдерживания руководитель альянса привел Китай. "Мы знаем, что Китай очень внимательно следит за тем, какую цену платит Россия или какой приз он получит за агрессию. То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Азии. Если Путин победит в Украине, то это повлияет на расчеты и решения, которые Пекин принимает в своей части мира", - подчеркнул генсек НАТО.

++16.10++

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные атаки ВС РФ по Украине 18 февраля. "Только за последние сутки были обстреляны 10 областей Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые", - подчеркнул глава украинского государства. "Каждого, кто осуществляет этот постоянный террор, будет ждать справедливое наказание", - добавил Зеленский.

++16.03++

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил встречу министров G7 в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. "Будут скорые поставки оружия (Киеву. - Ред.) и новые санкции" в отношении Москвы, подчеркнул Кулеба. По его словам, участники переговоров обсудили, что необходимо для победы Украины в 2023 году. "Россия должна осознать, что мы не устали противодействовать ее агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Сунак: Великобритания незамедлительно поможет другим странам, способным предоставить Украине самолеты

++15.47++

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил уверенность, что реакция международного сообщества на агрессию РФ в Украине не была достаточно сильной. Сунак выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Как подчеркнул глава британского кабмина, необходимо изучить вопрос, как сделать так, чтобы "Россия заплатила за восстановление Украины" после завершения войны. По мнению премьера, конфликт в Украине в настоящий момент переживает "поворотный момент". Самое время - активизировать поставки Киеву, подчеркнул он. Сунак добавил, что Великобритания незамедлительно поможет другим странам, способным предоставить Украине самолеты. Британский премьер также напомнил, что Лондон ведет подготовку украинских пилотов.

++15.34++

Анналена Бербок Фото: DW

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) высоко оценила китайскую инициативу по урегулированию, но в то же время исключила возможность уступки России каких-либо территорий. Справедливый мир предполагает, "что тот, кто нарушил территориальную целостность, а именно - Россия, выведет свои войска из оккупированной страны", - заявила немецкий политик на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мир во всем мире основан на том, что мы все признаем территориальную целостность и суверенитет каждого государства", - подчеркнула Бербок. В то же время очевидно, что необходимо использовать "любой шанс" для достижения мира, добавила она.

Харрис: Россия совершила преступления против человечности в Украине

++15.07++

Администрация американского президента Джо Байдена считает, что Россия совершила "преступления против человечности" во время войны в Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис. Она выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. "В случае с действиями России в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и нет никаких сомнений: это - преступления против человечности", - подчеркивалось в речи Харрис, подготовленной по случаю конференции. "США формально установили, что Россия совершила преступления против человечности", - указала она. "Я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их руководству, которое соучаствует в этих преступлениях, вы будете призваны к ответу", - добавила Харрис.

Харрис обвинила российские войска в "широкомасштабных и систематических" атаках на мирное население в Украине. "Их действия - это нападение на наши общие ценности и нашу общую человечность", - подчеркнула она. Это - первый случай, когда Соединенные Штаты официально назвали действия России в Украине преступлениями против человечности. Вице-президент США перечислила список преступлений, которые, по ее оценкам, были совершены ВС РФ в Украине - включая изнасилования и пытки.

Если президент России Владимир Путин думает, что сможет взять верх, пережидая ситуацию, "то он сильно ошибается", подчеркнула политик. "Время - не на его стороне", - резюмировала она.

++14.47++

Риши Сунак Фото: Henry Nicholls/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул необходимость изучения вопроса об укреплении обороны Украины в долгосрочной перспективе. Об этом сообщили в офисе Сунака. "Премьер-министр подчеркнул необходимость для союзников думать не только об обеспечении мира в краткосрочной перспективе, но и об укреплении долгосрочной обороны Украины", - подчеркивается в заявлении. Политики указали на важность сохранения рекордного уровня международной поддержки Украины. Они согласились, что недавние предложения о поставках основных боевых танков и другого оборудования Киеву будут способствовать "изменению ситуации на местах", добавили в офисе.

Китай выступает за политическое урегулирование кризиса в Украине

++14.27++

Глава МИД Китая на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил позицию Пекина по войне России против Украины. "Мы выступим с предложениями. Речь идет о позиции Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. "Мы будем твердо стоять на стороне мира и диалога", - добавил он. Ван И подверг критике силы, которые, по его мнению, преследуют свои геополитические интересы и в меньшей степени учитывают страдания жителей Украины. Китайский министр призвал поддерживать "принципы Устава ООН". Хаос и конфликты, от которых страдает мир в настоящее время, были вызваны несоблюдением этого устава, уверен Ван И.

++14.13++

На здании, где ранее располагался парламент Бранденбурга, на горе Браухаусберг близ центра Потсдама, нарисовали флаги РФ и символ Z. Об этом 17 февраля сообщила газета Der Tagesspiegel. Здание неофициально известно как "Кремль". Четыре триколора нарисованы на крыше и под тремя каменными арками, между ними - буквы Z в зеркальном отображении и символы V. Здание и прилегающая территория обысканы, злоумышленники не найдены. Представитель полиции Дэниэль Кайп (Daniel Keip) отметил, что были также зафиксированы повреждения здания в результате вандализма. Владелец строения проинформирован и займется удалением граффити. Буквами Z и V помечены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. Ряд федеральных земель Германии ввел уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z. Административный суд в Гамбурге 25 октября 2022 года приговорил водителя, разместившего на заднем стекле своего автомобиля символ Z, к штрафу в 4000 евро.

++14.00++

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером (Armin Papperger) для обсуждения пути увеличения производства вооружений для Киева и его союзников. "Мы также обсудили крупные проекты по укреплению потенциала Украины в области танков и бронетехники, как в краткосрочной, так и в долгосрочной" перспективах, отметил Кулеба. "Rheinmetall готов к наращиванию взаимодействия", - добавил украинский министр.

Хроника событий 18 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: