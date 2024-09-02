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Харьков вновь подвергся обстрелу российской армии

Алексей Волошинов
2 сентября 2024 г.

Российские дроны попали в частный жилой дом в Харькове. В результате атаки никто не пострадал, сообщили местные власти.

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Последствия удара российской армии по Харькову 1 сентября
Последствия удара российской армии по Харькову 1 сентябряФото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

Харьков вновь попал под обстрел со стороны российских вооруженных сил. Об этом в ночь на понедельник, 2 сентября, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своих Telegram-каналах.

По словам политиков, один из дронов типа Shahed попал в частный жилой дом "вблизи образовательного учреждения". Также повреждены объекты "другой гражданской инфраструктуры". Тем не менее, в результате удара, по предварительным данным, никто не пострадал.

В воскресенье, 1 сентября, российская армия нанесла в общей сложности "около 10 ударов" по Харькову. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате атаки на город число пострадавших составило почти 50 человек.

Российская армия атаковала Сумы

В воскресенье, 1 сентября, российские войска также атаковали украинский город Сумы. Об этом рассказали в своих Telegram-каналах областная военная администрация (ОВА) и прокуратура Сумской области.

Один из ударов ВС РФ пришелся по учебному заведению, в котором расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Его здание находится в жилом микрорайоне города. Как сообщают СМИ, в результате атаки есть пострадавшие. Всего на территории Сум 1 сентября было зафиксировано три взрыва.

Прокуратура Сумской области, в свою очередь, написала, что армия России атаковала тремя управляемыми авиабомбами промышленное здание. "В частности (пострадало - Ред.) производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства. Ранена работница предприятия. Кроме того, в результате удара был "поврежден цех одного из местных заводов".

Ранее ВСУ осуществили одну из самых массированных атак БПЛА по территории РФ

В ночь на воскресенье, 1 сентября, ВСУ также осуществили массированную атаку беспилотниками по территории России. Как отчиталось Минобороны РФ, за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 15 регионами страны, в том числе над Москвой.

В результате украинского обстрела в больницы Белгорода были доставлены 80 пострадавших, 12 из которых - дети, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее город снова был атакован дронами ВСУ, и количество раненых, по словам Гладкова, выросло на11 человек.

 

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