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Харьков ночью подвергся новой атаке дронов

Роман Сулима
9 февраля 2024 г.

В городе возникло несколько пожаров. Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура, уточнили власти. Помимо Харьковской, атаке беспилотников подверглись Николаевская и Херсонская области Украины.

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Разрушенный кирпичный дом после воздушной атаки России на Харьков 23 января 2024 года
Последствия воздушной атаки РФ на Харьков (январь 2024 года)Фото: Ukrainian Emergency Service/AP Photo/picture alliance

Вследствие ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Харькове возникли пожары на гражданских объектах, сообщил в пятницу, 9 февраля, глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram. "Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура!" - написал он, обвинив в очередном нападении Россию.

По словам Синегубова, спасатели ликвидировали пожары в гостинице, на летней площадке ресторана, а также потушили несколько легковых автомобилей. Пострадал один гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь которому оказали на месте.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 февраля Россия выпустила по Украине 16 беспилотников, из которых удалось сбить десять - над Николаевской, Херсонской и Харьковской областями. Запуск Shahed-136/131 произошел с мыса Чауда в аннексированном Крыму и из Курской области, уточнили украинские военные.

Атака дронов была ночью и в РФ

Россия также обвинила Украину в ночной атаке дронов. По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем, Брянской, Орловской, Курской областями и над акваторией Черного моря были уничтожены 19 беспилотников.

Вместе с тем оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Telegram, что ночью произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По данным российских властей, пострадавших нет.

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