Очередной авиаудар РФ по Харькову: Не менее четырех жертв

Вслед за обстрелом исторического центра города авианалету подверглись окраинные районы. По сообщению мэра города, удар состоялся по частному сектору. Под завалами найдены три тела, число жертв может возрасти.

В ночь на вторник, 29 октября, Харьков вновь подвергся российскому авиаудару. Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов. "В 2.51 Харьков подвергся авиационному обстрелу - попадание (предположительно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений", - говорится в сообщении.

Позже мэр сообщил, что под завалами найдены тела четырех людей, уточнив, что спасательно-поисковая операция продолжается.

РФ нанесла авиаудар по объекту ЮНЕСКО в центре Харькова

Вечером 28 октября российская авиация нанесла удар по самому центру Харькова. В результате очередной воздушной атаки произошло прямое попадание в здание Госпрома - памятник национального значения, архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Дом Государственной промышленности в Харькове был построен в 1920-х годах и считается одним из первых советских небоскребов, он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате удара РФ по центру Харькова была также повреждена больница и жилые дома, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, воска РФ обстреляли город управляемыми авиабомбами. "Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм", - констатировал глава ОВА. Нацполиция Украины сообщила о девяти пострадавших.