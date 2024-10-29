  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Очередной авиаудар РФ по Харькову: Не менее четырех жертв

Роман Сулима
29 октября 2024 г.

Вслед за обстрелом исторического центра города авианалету подверглись окраинные районы. По сообщению мэра города, удар состоялся по частному сектору. Под завалами найдены три тела, число жертв может возрасти.

https://p.dw.com/p/4mKXX
Последствия российского авиаудара по Госпрому вечером 28 октября
Последствия российского авиаудара по Госпрому вечером 28 октября (фото их архива)Фото: George Ivanchenko/AA/picture alliance

В ночь на вторник, 29 октября, Харьков вновь подвергся российскому авиаудару. Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов. "В 2.51 Харьков подвергся авиационному обстрелу - попадание (предположительно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений", - говорится в сообщении.

Позже мэр сообщил, что под завалами найдены тела четырех людей, уточнив, что спасательно-поисковая операция продолжается.

РФ нанесла авиаудар по объекту ЮНЕСКО в центре Харькова

Вечером 28 октября российская авиация нанесла удар по самому центру Харькова. В результате очередной воздушной атаки произошло прямое попадание в здание Госпрома - памятник национального значения, архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Дом Государственной промышленности в Харькове был построен в 1920-х годах и считается одним из первых советских небоскребов, он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате удара РФ по центру Харькова была также повреждена больница и жилые дома, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, воска РФ обстреляли город управляемыми авиабомбами. "Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм", - констатировал глава ОВА. Нацполиция Украины сообщила о девяти пострадавших.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Авиаудар РФ по Харькову. Есть погибшие. Украине разрешат бить западным оружием по РФ?

Авиаудар РФ по Харькову. Есть погибшие. Украине разрешат бить западным оружием по РФ?

Союзникам Киева самое время подумать, не пора ли снять "некоторые из ограничений" на использование украинскими военными западного оружия - в частности, для нанесения ударов по российской территории. С подобными заявлениями выступают в последнее время все больше западных политиков. Накануне об этом говорил в интервью журналу Economist генсек НАТО Йенс Столтенберг.
26 мая 2024 г.28:38 мин.
Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
Здание украинского Верховного суда в Киеве

В Украине из-за атаки РФ погиб судья Верховного суда

В Украине из-за атаки РФ погиб судья Верховного суда

В Харьковской области войска РФ ударили дроном по машине, в которой находился судья Верховного суда Украины. Он погиб на месте.
Конфликты28 сентября 2024 г.