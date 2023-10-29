ХАМАС готов обменять заложников на заключенных палестинцев

Террористическая организация ХАМАС готова обменять всех удерживаемых ею в секторе Газа заложников, захваченных в ходе атаки на Израиль 7 октября, на всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Такое заявление одного из лидеров исламистов Яхья Синвара цитирует ряд международных СМИ в субботу, 28 октября.

Ранее в это день официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что на тот момент число заложников, находящихся в руках ХАМАС, составляло 230 человек.

По некоторым данным, среди заложников ХАМАС - граждане 25 стран, в том числе Германии и России.

Встреча Нетаньяху с родственниками заложников

28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился с родственниками людей, удерживаемых исламистами ХАМАС в секторе Газа. Война Израиля против ХАМАС перешла во вторую фазу, заявил он после этой встречи. Целью является сейчас лишение ХАМАС возможности вести военные действия и оставаться у власти, а также возвращение домой заложников, подчеркнул он.

Встречи с Нетаньяху потребовали сами близкие жителей Израиля, похищенных боевиками ХАМАС. В заявлении комитета, образованного из представителей семей заложников и пропавших без вести, подчеркивалось, что родственники недовольны "абсолютной неопределенностью относительно судьбы заложников". Кроме прочего, они хотели знать, ставит ли наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа под угрозу безопасность и благополучие их близких.

Как пишет агентство dpa, представители семей заложников требуют от властей Израиля рассмотреть вопрос обмена их близких на палестинских заключенных из израильских тюрем. В свою очередь Биньямин Нетаньяху указывает, что возможность обмена "обсуждается".

Обещание ХАМАС отпустить людей из списка МИД РФ

По данным российских СМИ, Москва запросила у ХАМАС данные о восьми людях с гражданством РФ, которые могут быть среди заложников. "От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга", - цитирует агентство РИА "Новости" представителя исламистов Мусу Абу Марзука. По его словам, сейчас указанных граждан ищут и, "как только найдут, отпустят".

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