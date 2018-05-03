 Хакеры при атаке на Poly Network похитили криптовалюту на 600 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2021

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Мир

Хакеры при атаке на Poly Network похитили криптовалюту на 600 млн долларов

Пострадавшая от кибератаки финансовая платформа призвала блокировать ключи, приходящие от хакеров. Объем похищенных у Poly Network средств стал крупнейшим в секторе децентрализованных финансов.

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Хакеры в результате взлома платформы Poly Network вывели свыше 600 млн долларов США (в пересчете – 512 млн евро) в нескольких криптовалютах. Объем похищенных средств стал крупнейшим в истории децентрализованных финансовых сервисов, заявили представители компании-оператора платформы во вторник, 10 августа. По данным аналитической компании The Block, хакеры могли получить доступ к закрытому ключу для подписи транзакций.

В Poly Network обнародовали адреса кошельков, которым воспользовались взломщики, и призвали участвующих в майнинге криптовалют блокировать ключи, приходящие с этих адресов. Представители компании предложили киберпреступникам связаться с ними, чтобы отыскать решение и вернуть средства. Речь идет о крупном экономическом преступлении, подчеркнули в Poly Network.

По сведениям группы экспертов по борьбе с киберпреступностью Ciphertrace, 76 процентов хакерских атак, совершенных за первые 7 месяцев текущего года, пришлись на сектор децентрализованных финансовых сервисов. В результате были похищены 361 млн долларов (308 млн евро). Это в 2,7 раза больше, чем за весь 2020-й.

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    Вот пример транзакции с биткоинами. Покупатель (на картинке слева) собирается приобрети у продавца товар - например, шляпу. Для совершения сделки обоим требуются открытый и закрытый ключи. Открытый ключ можно сравнить с номером банковского счета, закрытый - с секретным кодом подтверждения банковской транзакции.

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    При чем тут блокчейн

    Продавец предъявляет покупателю открытый ключ. Тот, в свою очередь, подтверждает оплату своим закрытым ключом и таким образом начинает процесс отправки денег. Компьютерная информация об этой транзакции вместе с сотнями других транзакций формирует специальную структуру - "блок", который присоединяется к цепочке других блоков, содержащих данные других происходивших ранее транзакций.

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    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Что делают майнеры

    Этот новый блок с информацией об оплате за шляпу вскоре оказывается на всех компьютерах участников системы криптовалюты. Их также называют майнерами. Их компьютеры проверяют сформированные в блоки транзакции и подтверждают их. Теоретически стать майнером может любой, но на практике сегодня эту роль выполняют профессиональные майнеры с мощным серверным оборудованием.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Майнинг: соревнование на скорость

    Перед окончательным подтверждением транзакции (например, оплаты за шляпу) майнеры должны проверить ее, что требует огромной вычислительной мощности сервера и графической карты. По сути, майнеры участвуют в своего рода соревновании на скорость: кто первый верифицирует блок с информацией, тот и получит за это биткоины.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Блокчейн: анонимная цепь блоков

    В итоге блок с "упакованной" в него и верифицированной информацией об оплате за шляпу становится частью длинной цепи блоков - блокчейна. В этой цепи содержатся все имевшие место транзакции с биткоинами. В этом открытом "гроссбухе" можно найти все операции и кошельки всех участников - однако при этом все участники расчетов остаются анонимными.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Где живут майнеры

    Самые большие в мире мощности для майнинга - и наибольший расход электроэнергии для этих целей - сегодня в Китае. Так утверждают исследователи из Университета Кэмбриджа, авторы индекса потребления электричества для создания биткоина (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далее в списке - США, Россия, Казахстан, Иран и Малайзия. Майнинг наиболее выгоден там, где низкие цены на электроэнергию.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Огромное потребление электроэнергии на майнинг

    Суммарный расход электроэнергии на майнинг ученые Университета Кэмбриджа оценивают в 120 ТВт·ч (тераватт-час) в год. Это больше, чем потребляет в год каждая из окрашенных в голубой цвет стран на приведенной выше карте.

    Автор: Гудрун Хаупт


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