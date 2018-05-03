Хакеры при атаке на Poly Network похитили криптовалюту на 600 млн долларов

Хакеры в результате взлома платформы Poly Network вывели свыше 600 млн долларов США (в пересчете – 512 млн евро) в нескольких криптовалютах. Объем похищенных средств стал крупнейшим в истории децентрализованных финансовых сервисов, заявили представители компании-оператора платформы во вторник, 10 августа. По данным аналитической компании The Block, хакеры могли получить доступ к закрытому ключу для подписи транзакций.

В Poly Network обнародовали адреса кошельков, которым воспользовались взломщики, и призвали участвующих в майнинге криптовалют блокировать ключи, приходящие с этих адресов. Представители компании предложили киберпреступникам связаться с ними, чтобы отыскать решение и вернуть средства. Речь идет о крупном экономическом преступлении, подчеркнули в Poly Network.

По сведениям группы экспертов по борьбе с киберпреступностью Ciphertrace, 76 процентов хакерских атак, совершенных за первые 7 месяцев текущего года, пришлись на сектор децентрализованных финансовых сервисов. В результате были похищены 361 млн долларов (308 млн евро). Это в 2,7 раза больше, чем за весь 2020-й.

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