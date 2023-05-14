Habertürk: Эрдоган лидирует на выборах президента Турции

Эрдоган лидирует с 52,30% голосов, у его основного соперника - лидера оппозиции Кылычдароглу - 41,82% голосов на выборах президента Турции, передала Habertürk. Официальных итогов голосования пока нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства с 52,30% голосов, у его основного соперника - лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 41,82% голосов. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты, обнародованные турецкой газетой Habertürk в воскресенье, 14 мая, по итогам подсчета 45,68% бюллетеней.

У еще одного кандидата в президенты Синана Огана - 5,34%. За Мухаррема Индже, возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры, все же проголосовали 0,54%.

Агентство Anadolu по итогам подсчета 25% голосов передало о 54% у Эрдогана и 40% у Кылычдароглу.

Представитель партии Кылычдароглу обвинил Anadolu в "манипуляциях"

Ожидалось, что первые результаты будут благоприятны для Эрдогана, так как раньше всего подсчеты обычно проводятся в сельской местности, где живет много консервативных сторонников турецкого лидера, передало Reuters. Между тем, по утверждению четырех источников агентства в турецкой оппозиции, лидирует, напротив, Кылычдароглу - "с небольшим отрывом". Представитель Народно-республиканской партии Кылычдароглу - Фаик Озтрак - заявил, что первые полученные ими данные были "чрезвычайно позитивными" для оппозиции, и обвинил Anadolu в "манипуляциях".

Официального подтверждения этой информации и итогов пока нет.

Голосование проходило в напряженной атмосфере

Голосование проходило в напряженной атмосфере. Есть опасения, что Эрдоган может не смириться с поражением, однако 12 мая президент заявил, что в любом случае признает итоги. Критики опасаются, что в случае его переизбрания страна НАТО Турция окончательно превратится в автократию.

Кемаль Кылычдароглу - 74-летний социал-демократ и алавит - баллотировался от оппозиционного блока из шести партий. Он намерен вернуть Турцию к парламентской системе, восстановить независимость таких государственных учреждений, как Центробанк, и обуздать инфляцию. Кылычдароглу призывает вновь сблизиться с Германией и Евросоюзом. Он также выступает за ужесточение миграционной политики.

Действующий глава государства, находящийся у власти в Турции уже 20 лет, не может быть уверенным в переизбрании - согласно опросам, он и его соперник шли почти вровень.

Если ни Эрдогану, ни Кылычдароглу не удастся набрать более 50 процентов голосов, то 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов. В парламенте исламско-консервативная партия Эрдогана имеет большинство благодаря блоку с ультранационалистами. Удастся ли ей сохранить это большинство, неизвестно. Многое зависит от позиции прокурдской партии HDP, которая не входит в шестипартийный блок Кылычдароглу, но поддерживает его на президентских выборах.

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