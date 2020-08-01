 В Хабаровске 23-й день подряд прошла акция в поддержку Сергея Фургала | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2020

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Россия

В Хабаровске 23-й день подряд прошла акция в поддержку Сергея Фургала

Несмотря на плохую погоду, несколько сотен хабаровчан прошли шествием по центру города в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Среди них были бывшие десантники, отмечающие день ВДВ России.

Вечерняя демонстрация в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, 2 августа 2020 г.

Вечерняя демонстрация в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, 2 августа 2020 г.

В Хабаровске сторонники смещенного со своего поста губернатора Сергея Фургала вновь вышли на демонстрацию в его поддержку - 23-й день подряд. Акция состоялась в воскресенье, 2 августа, вечером по местному времени.

Изначально акция была намечена на полдень, однако, как сообщает местный сайт Dvhab.ru, в течение часа после назначенного времени на площади Ленина собралось лишь около сотни человек, и шествие не состоялось из-за начавшейся грозы.

Однако к 20.00 к зданию краевого правительства, по данным "Новой газеты", вновь собрались около 150 человек и прошли ставшим уже традиционным маршрутом по центральным улицам города. Некоторые из них, одетые в форму десантников, держали в руках флаги Воздушно-десантных войск, день которых отмечается сегодня в России.

На малочисленность повлияла плохая погода

Координатор "Открытой России" в Хабаровском крае Сергей Наумов связывает снижение количества участников протестов с плохой погодой. "Как участник и наблюдатель этих событий могу сказать, что людей меньше не стало. Сегодня выход был не таким массовым, потому что в Хабаровске плохая погода - у нас ливни", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Накануне, 1 августа, на демонстрацию, несмотря на ливень, вышли около 6,5 тысяч человек. Акции в поддержку хабаровчан состоялись в полутора десятках городов России. В общей сложности на них было задержано не менее 70 человек, в то время как в самом Хабаровске полиция не задерживает участников манифестаций, которые начались 11 июля.

Дело Фургала

Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал был в 2005 году избран в региональную Законодательную думу по списку Либерально-демократической партии России (ЛДПР), а с 2007 по 2018 год избирался депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действующего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов, доставлен в Москву и арестован на два месяца.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Сергея Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Смотрите также:

  • Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Ежедневные шествия и митинги

    Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.

  • Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 1 августа 2020 года держат плакаты с надписями Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток Свободу Фургалу и Верните нам Фургала

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Просьбы протестующих поддержать их

    Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у них есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".

  • Массовая акция в поддержку участников протестов в Хабаровске во Владивостоке 18 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Владивосток

    Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.

  • Один из участников акции в поддержку хабаровчан в Санкт-Петербурге держит в руках плакат с надписью Хабаровск - это только начало!, а над его гловой кружат голуби.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Кормление голубей как форма протеста

    На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

  • Russland I Proteste I Sergey Furgal (DW/K. Gabov)

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Акция в поддержку Хабаровска в Москве

    Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

  • Russland I Proteste I Sergey Furgal (picture-alliance/AP Photo/I. Volkov)

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Требования протестующих

    Одним из главных требований участников протестов в Хабаровске является освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

  • Митингующие в Хабаровске с плакатом, на котором изображен арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и написан лозунг: Верните нам Фургала. Народный губернатор. На табличке в руках одного из протестующих написано также Долой царя.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    "Народный губернатор"

    Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

  • Один из участников протеста в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске с лозунгом Самарскому чиновнику не место в Хабаровске на акции 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Неприятие Михаила Дегтярева

    Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

  • Одна из участниц протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске держит плакат с лозунгом Виновен не Фургал, а система.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Требования перемен

    Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена у них (в Москве. - Ред.)".

  • Один из участников протестов в Хабаровске держит в руках плакат, на котором красным крестом перечеркнуто слово Putinizm.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    "Мы устали от власти Путина"

    Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он хочет делать все так, как хочет он, и не слышит нас", - добавляет она.

  • Протестная акция в поддержку Сергея Фургала, занимавшего в момент проведения мероприятия должность губернатора Хабаровского края, в Хабаровске, 11 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Массовость акций

    По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.

  • Участники протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала держат в руках транспарант с надписью Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    "Мы мзду не берем"

    После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".

  • Сотрудник полиции наблюдает за шествием в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Отношение полиции к протестующим

    На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.

    Автор: Елена Гункель


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