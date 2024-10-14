ГУР заявило об уничтожении российского самолета Ту-134

Военно-транспортный самолет Т-134 сгорел на аэродроме "Оренбург-2", утверждает украинская спецслужба. Москва эти сообщения не комментировала.

Российский военно-транспортный самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку ВС РФ, сгорел в ночь на 13 октября на аэродроме "Оренбург-2", где он базировался. Такое сообщение опубликовало в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 14 октября.

"Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ", - говорится в посте.

Украинская спецслужба выложила в YouTube видео , на котором, как утверждается, изображен горящий российский борт. Между тем "Радио Свобода" обращает внимание, что на записи нельзя распознать регистрационные номера самолета. "Подтвердить его принадлежность к российским вооруженным силам по опубликованному фрагменту невозможно, неясна и степень полученных им повреждений", - констатируют журналисты.

"Оренбург-2" - военный аэродром, расположенный в 6 км к юго-западу к юго-западу от Оренбурга. По данным российских СМИ, на нем дислоцирована 6956-я авиабаза входящая в состав 12-й Мгинской военно-транспортной авиационной дивизии военно-транспортной авиации (61-й воздушной армии).

К моменту публикации российская сторона официально не комментировала сообщений о пожаре на военном аэродроме "Оренбург-2".