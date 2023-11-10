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ГУР Украины: В Крыму поражены российские десантные корабли

Жан Рофе
10 ноября 2023 г.

В результате ночной операции на территории аннексированного Крыма поражены российские десантные катера, сообщила украинская разведка. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

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База Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива)
База Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива)Фото: Maxar Technologies/dpa/picture alliance

Украинские военнослужащие в ночь на пятницу, 10 ноября, поразили малые десантные корабли Черноморского флота РФ в аннексированном Крыму, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Оно опубликовало в Telegram-канале видео ночной операции, предположительно снятое камерами украинских морских дронов.

По данным ГУР, речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна"), на судах находился экипаж и была загружена бронированная техника, в том числе БТР-82. Такие катера, как отмечает разведуправление, Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. На борту катеров также размещались зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" для прикрытия российской группировки на острове и в Черном море, говорится в сообщении.

Сколько именно поражено катеров, не уточняется. Ранее украинское издание "Суспiльне" со ссылкой на источники писало, что в результате атаки в поселке Черноморское на западе Крыма были поражены два катера. Об этом же со ссылкой на ГУР сообщало издание Hromadske. Проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев утверждает, что также в Черноморском под обстрел попала казарма российских военных.

Минобороны России заявило о перехвате двух дронов над Крымом

Назначенные РФ "власти" аннексированного полуострова и Минобороны РФ сообщение украинской стороны пока не комментировали. Ранее российские СМИ писали о взрывах в районе Крыма, в частности, в городе Феодосия.

Министерство обороны России, в свою очередь, сообщало, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Крымом, еще один был сбит в Тульской области. Других подробностей ведомство не приводило.

По данным Telegram-канал Baza, украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Феодосии. Один из них упал на территории базы, но значительного ущерба, как утверждается, не причинил. 

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