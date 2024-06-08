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ГУР Украины: В РФ совершено покушение на экс-мэра Купянска

Ася Миллер
8 июня 2024 г.

Согласно информации ГУР, Геннадия Мацегора госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое.

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Знак "Купянский район"
В феврале 2022 года Мацегора добровольно сдал Купянск армии РФФото: Lilia Rzheutska

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в субботу, 8 июня, сообщило о покушении на бывшего мэра города Купянск Харьковской области Геннадия Мацегору. Согласно информации ГУР, Мацегора находится в критическом состоянии, за его жизнь второй день борются московские медики.

По данным Telegram-канала Mash, в экс-мэра Купянска стреляли у его дома в Старом Осколе в Белгордской области, где Мацегора в последнее время работал директором физкультурного комплекса "Георгиевский".

Геннадий Мацегора стал главой Купянска в 2020 году, на выборы он шел от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", одним из лидеров которой был пророссийский украинский политик Виктор Медведчук.

27 февраля 2022 года Мацегора объявил о сдаче Купянска армии России без боя, а в июне подписал протокол о создании оккупационной "администрации Харьковской области". После освобождения украинскими силами города от оккупации ВС РФ в сентябре 2022 года Мацегора бежал в Белгородскую область. В Украине бывшему чиновнику грозит пожизненное заключение.

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