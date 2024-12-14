ГУР: Истребитель Су-30 и три локомотива уничтожены в РФ

В Крымске Краснодарского края на аэродроме сгорел Су-30, в Краснодаре в результате пожара выведены из строя три железнодорожных локомотива, указали в украинской разведке.

В городе Крымск Краснодарского края РФ на аэродроме сгорел истребитель Су-30. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram.

Кроме того, по данным ГУР, в Краснодаре в результате пожара 13 декабря выведены из строя три железнодорожных локомотива. Эти объекты использовались в войне против Украины, указали в разведке.

Министерство обороны РФ информацию пока не прокомментировало.

Атака беспилотников на нефтебазу в Орле

В ночь на 14 декабря атаке украинских беспилотников подверглась нефтебаза в Орле, сообщили СМИ и Telegram-каналы. Украинский телеканал "24 канал" предположил, что речь идет о нефтебазе в поселке Стальной конь Орловской области.

Эту информацию подтвердило позже профильное онлайн-издание "Нефть капитал". По его версии, это - не просто место хранения нефти и нефтепродуктов, а объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба". Издание предположило, что "атаки по топливной инфраструктуре стали ответом на вчерашние российские удары по энергосистеме Украины".

Минобороны РФ отчиталось 14 декабря в Telegram, что за ночь российскими системами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотников. "По двенадцать БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять - над территорией Орловской области и один - над акваторией Азовского моря", - указало ведомство.

На момент публикации материала заявления воюющих сторон не представляется возможности оперативно проверить.