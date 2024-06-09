ГУР: Украина впервые поразила новейший Су-57 под Астраханью

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило о поражении российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. По утверждению ГУР, это произошло в субботу, 8 июня, на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от линии боевого столкновения.

В качестве доказательств украинское разведуправление опубликовало спутниковые снимки аэродрома за день до предполагаемой атаки и после нее. "На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения", - говорится в сообщении.

Как отмечает украинская разведка, Су-57 - самый современный российский истребитель, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. По данным ГУР, на вооружении воздушно-космических сил РФ находятся "считанные единицы" таких боевых самолетов.

Атаку на Су-57 подтверждают российские провоенные блогеры

Об атаке беспилотников по аэродрому в Астраханской области 8 июня заявил и близкий к ВКС РФ Telegram-канал Fighterbomber. "Да, вчера аэродром в Ахтубинске подвергся атаке БПЛА. Три штуки долетело. Осколками получил повреждения Су-57, сейчас определяется, подлежит он восстановлению или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории", - говорится в публикации.

В Минобороны РФ информацию об ударе по аэродрому "Ахтубинск" и по истребителю Су-57 не комментировали. При этом утром 8 июня в ведомстве отчитались об "уничтожении трех беспилотников" над Астраханской областью.

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