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ГУР сообщило об ударах по аэродрому, НПЗ и подстанции в РФ

Даниил Сотников
9 июля 2024 г.

Силы ГУР и СБУ ночью атаковали военный аэродром, НПЗ и электроподстанцию, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник среди украинских военнослужащих.

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Украинский военный запускает ударный дрон
Украинский военный запускает ударный дронФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) украинского министерства обороны в ночь на вторник, 9 июля, атаковали военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области, электроподстанцию в Ростовской области и нефтебазу в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на военные источники.

Нефтебаза "Аркон-Про" в Калаче-на-Дону приостановила работу после атаки беспилотников "с дальнейшим возгоранием емкостей хранения топлива", сообщили российскому агентству "Интерфакс" на предприятии. Российские Telegram-каналы публиковали видеозаписи, как утверждается, попадания беспилотников по нефтебазе. На записях виден сильный пожар. По информации Mash, нефтебазу атаковали не менее пяти беспилотников подряд.

Атака в районе военного аэродрома в Астраханской области

Собеседник украинских СМИ не привел подробностей атаки на военный аэродром в Ахтубинске, но отметил, что российские источники сначала писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов, а затем удалили эти сообщения. "Это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов", - сказал он изданию "Украинская правда".

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что украинские силы предприняли "массированную попытку атаковать беспилотниками объекты на территории северной части" региона. По его словам, атака была отражена, пострадавших нет.

Обстрел Ростовской области

В небе над Ростовской областью ночью были сбиты более 20 БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, в Родионово-Несветайском районе в результате атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции.

Telegram-канал Astra опубликовал видео с подстанций в поселке Генеральское Ростовской области, которая загорелась в результате атаки дронов.

Министерство обороны России заявило, что за ночь были уничтожены и перехвачены 38 украинских беспилотников: 21 в Ростовской области, семь в Курской, пять в Астраханской области, три в Белгородской и два в Воронежской области.

 

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