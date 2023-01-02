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Разминирование Херсона украинскими силамиФото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance
КонфликтыУкраина

ГУР: Россия готовит новые наступления

Александра Иванова
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 января.

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На 313-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 2 января (время московское).

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В Украине с начала полномасштабного вторжения России было зарегистрировано 1500 кибератак, сообщает украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации. По ее данным, к большинству взломов были причастны хакеры из России, в том числе такие хакерские группировки как Armageddon, Sandworm, APT28/Fancy Bear и APT 29/Cozy Bear.

Главными целями хакеров были при этом шпионаж (получение разведданных по логистике, вооружению, планам и операциям Сил безопасности и обороны), попытки выведения из строя объектов критической информационной инфраструктуры, лишение доступа граждан к государственным услугам и сервисам, банковскому обслуживанию и так далее, а также информационно-психологические операции и дезинформационные вбросы с целью подрыва доверия к способностям органов государственной власти, сил безопасности и обороны, распространения панических настроений среди населения, отмечается в сообщении.

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На протяжении последних пяти дней российские и украинские войска, вероятно, вели бои за контроль над трассой Р66, которая расположена к северу от контролируемого Россией города Кременная в Луганской области, следует из сводки Минобороны Великобритании.

"Трасса P66 является ключевым маршрутом снабжения из Белгородской области ВС РФ на северном участке Донбасского фронта. С октября украинская артиллерия препятствует его использованию, но если бы Украине удалось взять этот маршрут под свой контроль, это, вероятно, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной", - указывает британская разведка.

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Россия не планирует завершение войны и готовится к новым наступлениям. Такое заявление сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии онлайн-изданию "РБК Украина". Между тем, по его словам, на данный момент украинская разведка не может спрогнозировать, на каких именно направлениях планирует наступать Россия.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы", - сказал Черняк.

По его оценке, ВС РФ будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако россиянам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон, подчеркнул Черняк.

Хроника событий 2 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 января 14.00 - 23.59 >>>

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