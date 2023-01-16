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Красная площадь и КремльФото: AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ГУР: Путин готовится к продолжительной войне на истощение

Ольга Лебедева
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 января.

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На 327-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 16 января (время московское).

Число погибших в Днепре возросло до 40

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Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 40, сообщила ГСЧС Украины. В числе погибших - три ребенка, заявило ведомство в Telegram. При этом спасены 39 человек (из них 6 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших, из которых пребывание 12 человек установлено, отмечается далее. В поисково-спасательных работах на месте обстрела в Днепре участвуют 544 человека и 75 единиц техники.

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В Ижевске собирают подписи против производства беспилотников в переоборудованном здании торгово-развлекательного центра "Италмас", расположенном среди жилых кварталов в центре города. 30 декабря многие арендаторы ТРЦ получили уведомление от нового собственника Александра Захарова, в котором им предписывается в течение 30 дней покинуть здание, сообщается в размещенной на Change.org петиции. По данным ее авторов, летом и осенью Захаров распространял в СМИ информацию о планах начать производство дронов в здании, но к ней никто серьезно не относился. "Ижевск - город оружейников. И мы знаем: все подобные производства находятся на особо охраняемых территориях, достаточно далеко от жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений. Здание для такого производства строится такое, чтобы выдерживало прямое попадание авиабомб", - отмечается далее. Авторы петиции настаивают, что строительство военных производств должно осуществляться под контролем государства и в условиях секретности, а разглашение такой информации представляет угрозу для горожан и "фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень". Петицию уже подписали более 2,3 тысячи человек.

ГУР: Путин готовится к продолжительной войне на истощение

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В Кремле понимают, что план быстрого захвата Украины нельзя осуществить, поэтому Владимир Путин теперь рассматривает вариант продолжительной войны на истощение, заявил в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, первоначально такого плана у Путина не было, но в последние месяцы растет осознание необходимости переходить на военные рельсы и заставить российское общество смириться с длительной войной. "Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории России. Безусловно, это то, к чему готовится Путин", - отметил далее Юсов. В свою очередь Украина поставила противоположную задачу и стремится сделать 2023-й годом своей победы и коренного изменения ситуации. "Ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", - добавил представитель ГУР.

Хроника событий 16 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 января 14.00 - 23.59 >>>

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Петиция жителей Ижевска

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