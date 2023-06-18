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ГУР: Признаков участия Беларуси в полномасштабной войне нет

Александра Иванова
48 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 июня.

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Совместные военные учения РФ и РБ в Беларуси, 4 февраля 2022 года
Совместные военные учения РФ и РБ в Беларуси, 4 февраля 2022 года Фото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

На 481-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 19 июня (время московское).

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"Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого не наблюдается", - указал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Заявления Москвы о возможности разместить ядерное оружие в Беларуси он назвал элементом ядерного шантажа. "Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не грозит. Но Путин показывает, что он, мол, еще может сделать какие-то несколько шагов на шахматной доске", - приводит пресс-служба ГУР слова Юсова в одном из интервью.

Хроника событий 18 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 июня 00.00 - 13.59 >>>

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