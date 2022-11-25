ГУР опровергает известия о подготовке атаки РФ из Беларуси

На 276-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 26 ноября (время московское).

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В силовых структурах России ожидают, что к весне 2023 года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных на войну против Украины могут составить 100 тысяч человек. Об этом пишет расследовательское издание"Важные истории" со ссылкой на два не связанных друг с другом источника из кругов Генштаба РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Собеседник, близкий к ФСБ, сообщил, что политическое и военное руководство РФ готово к большим потерям: "К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками". О таком же прогнозе рассказал и собеседник "Важных историй", близкий к Генштабу. По его словам, президент РФ Владимир Путин не отменяет указ о частичной мобилизации, чтобы восполнить потери в Украине за счет 120 тысяч срочников, которых планируется подготовить к весне 2023 года.

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Постоянная делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за неспособности последней ни приостановить членство делегации России в ПА ОБСЕ, ни хотя бы приостановить ее полномочия. Об этом заявил глава украинской делегации Никита Потураев. По его словам, Украина вернется к участию в ПА ОБСЕ лишь тогда, "когда решение о дальнейшей судьбе россиян, представляющих государство-террориста", будет найдено. Об этом же сообщила член делегации Верховной рады Евгения Кравчук. "С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян-пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", - написала Кравчук в соцсети Facebook.

ГУР: Россия не планирует напасть на Украину с севера из Беларуси

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины призвало не верить сообщениям о том, что Россия планирует в ближайшее время атаковать Украину со стороны ее северных границ ударной группировкой РФ совместно с белорусской армией. "Цель такой информационной спецоперации - спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины и заодно показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", - говорится в заявлении ГУР в соцсети Facebook. Кроме того, такие сообщения "преследуют цель посеять панику в украинском обществе и являются частью вражеских информационно-психологических спецопераций", подчеркнула военная разведка Украины. Она призвала сограждан "не поддаваться вражеским провокациям и доверять только официальным источникам информации".

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Мариупольское сопротивление обнародовало в своем Telegram-канале подробности взрыва автомобиля, происшедшего вечером 24 ноября в этом оккупированном городе. Согласно этим данным, за рулем автомобиля ВАЗ белого цвета, перекрашенного в болотный камуфляж, находился "военный чиновник - россиянин из числа новоприбывших", кроме него в машине ехали еще двое россиян. Одного из них с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь. Второй получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2. О судьбе водителя не сообщалось, однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко - также в Telegram-канале - написал, что тот погиб. Андрющенко добавил также, что Мариупольское сопротивление не подтвердило и не опровергло свою причастность к этому взрыву.

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Сотрудникам территориальных органов Пенсионного фонда РФ предлагают переводить часть зарплаты на благотворительный проект "Все для Победы!", направляющий средства на финансирование войны против Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA, опубликовавший копию распоряжения начальника Департамента управления делами и организационной работы Пенсионного фонда Чалова о том, что копии платежных поручений "о перечислении добровольной финансовой помощи из заработной платы работников" следует направлять в Исполнительную дирекцию ПФР.

Источник Telegram-канала в одном из региональных отделений ПФ РФ предположил, что тех, кто откажется делать переводы, могут лишить премий.

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В России до 1 апреля 2024 года будет создан государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации .

При этом Федеральной налоговой службе и Минобороны РФ было поручено "осуществить с использованием единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, идентификацию граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".

Хроника событий 25 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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