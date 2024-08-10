ГУР МО Украины: В Крыму уничтожен российский катер "Тунец"

По утверждению Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, спецподразделение этого ведомства уничтожило в аннексированном Крыму с помощью ударного морского дрона Magura V5 скоростной катер проекта КС 701 "Тунец". Как сообщило ГУР в Telegram в субботу, 10 августа, в ходе операции, проведенной в ночь на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское, повреждения также получили "еще три плавсредства захватчиков", тип которых в настоящий момент устанавливается.

Согласно сообщению, это уже не первый выслеженный у берегов полуострова "Тунец": два российских катера такого типа украинские разведчики ранее уничтожили, а еще два значительно повредили. Российские военные в Крыму использовали скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 для патрулирования акватории и логистики.

По данным ГУР, международные эксперты признали ударную платформу Magura V5 наиболее результативным дроном, применяемым в ходе войны РФ против Украины. Всего с помощью этих морских дронов украинского производства успешно поражено 18 российских судов, девять из них уничтожены, отмечается в сообщении.

Неделю назад в Крыму была потоплена подлодка

В ночь на 2 августа украинские военные, по утверждению Генштаба ВСУ, уничтожили в Килен-бухте на территории аннексированного Севастополя российскую подводную лодку Б-237 "Ростов-на-Дону" и "серьезно повредили" расположенные в Крыму 4 пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф".