ГУР: Иран медлит с поставкой России баллистических ракет

На 310-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 декабря (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного вечернего видеообращения выразил благодарность силам ПВО, успешно отразившим в этот день многочисленные российские атаки. По словам Зеленского, в общей сложности 29 декабря над Украиной были сбиты 54 ракеты и 11 ударных дронов.

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Россия и Иран заключили предварительную договоренность о поставках баллистических ракет, однако пока Тегеран не торопится с выполнением условий сделки, опасаясь возможных негативных последствий. Такое заявление сделал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Между тем поставки Ираном России дронов продолжаются, уточнил он.

Хроника событий 29 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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